La Giostra del Saracino ad Arezzo

Informazioni utili, date e biglietti della Giostra del Saracino

Calendario delle aperture

Giugno 2018 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Luglio 2018 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Agosto 2018 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Settembre 2018 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Laad Arezzo è una delle manifestazioni di origini medievaliin Italia . Si svolgono due edizioni nel corso dell'anno nella Piazza Grande della città toscana: una nele l'altra nellaI quattro quartieri della città partecipano alla Giostra del Saracino: il Quartiere di, il Quartiere di, il Quartiere died il Quartiere diLa manifestazione affonda le sue radici nel Medioevo, addiritturane parla nel canto dell'Inferno della Divina Commedia. Nata come semplice esercizio militare, la Giostra del Saracino si è evoluta nel tempo, fino a diventare una vera e propria competizione in occasione di eventi importanti.L'obiettivo della gara è quello di, una sorta di fantoccio che rappresenta il "Re delle Indie", facendolo roteare su se stesso con un meccanismo a molla. Successivamente bisogna infatti schivare ilimbracciato dal Buratto: quando viene colpito lo scudo esso si gira velocemente, e potrebbe quindi colpire di ritorno il fantino.Laviene preceduta da una esibizione degli sbandieratori al ritmo del rullo di tamburi e delle chiarine, tipiche trombe medievali. Segue poi un, con oltre 300 figuranti con vestiti dell'epoca, che sfilano per le strade della città. Per ordine del Maestro del Campo idei quartieri scagliano le frecce al cielo al grido di "Arezzo", e dopo il benestare della Magistratura la Giostra è ufficialmente aperta.Ogni quartiere ha a disposizioneed ha diritto a(carriere). Il cavaliere deve colpire lo scudo del Buratto, suddiviso in varie parti che corrispondono a dei punteggi. Se il cavaliere viene colpito dal mazzafrusto, subirà due punti di penalizzazione. Inoltre se il cavaliere perde la lancia, gli verranno decurtati tutti i punti, a meno che non asporti completamente il mazzafrusto. Vincerà il quartiere che otterrà il punteggio totale più alto, ed, che verrà esibita per tutta la città fino all'ingresso trionfante nel Duomo.Giostra del SaracinoArezzo (Toscana).23 giugno e 2 settembre 2018.di seguito gli eventi principali della Giostra del Saracino 2018.Giugno:- Piazze adiacenti alle sedi dei Quartieri (venerdì 22/6 dalle ore 21): "Cene propiziatorie".- Piazza Grande (sabato 23/6): "136° Giostra del Saracino".Agosto:- Cattedrale (lunedì 6/8 alle 21:30): "Cerimonia offerta del Cero a San Donato".- Piazza della Libertà (domenica 26/8 alle 11) “Cerimonia Estrazione delle Carriere e Giuramento dei Capitani”.- Da lunedì 27/8 a giovedì 30/8 in Piazza Grande (h.16:15-19:30): “Prove dei Giostratori esordienti e titolari”.- Venerdì 31/8 in Piazza Grande (h.17-19): "Prove dei Giostratori titolari". Dalle h.21 Prova Generale.Settembre:- Piazza San Francesco (sabato 1/9 dalle 11:30): "Bollatura dei Cavalli ed investitura dei giostratori"- Piazze adiacenti alle sedi dei Quartieri (sabato 1/9 dalle 21:30): "Cene propiziatorie"- Piazza Grande (domenica 2/9): "137° Giostra del Saracino".posti in piedi 10 euro. Esiste una vasta gamma di biglietti con diversi prezzi. Maggiori informazioni sul sito ufficiale si può raggiungere Arezzo in macchina tramite l'Autostrada del Sole (A1 Milano-Napoli) ed uscire al casello di Arezzo. In alternativa si può raggiungere in treno sulla linea ferroviaria Bologna-Roma. Infine si può raggiungere in aereo atterrando agli aeroporti di Firenze o di Pisa