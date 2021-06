Arezzo Classic Motors, mostra scambio veicoli da collezione

Arezzo Classic Motors ritorna il 3-4 luglio 2021 per la 23° edizione di un appuntamento che nel tempo si è ritagliato una larga fetta di fedelissimi visitatori e semplici appassionati. Per la prima volta in edizione estiva a causa dello slittamento imposto dalla pandemia, la mostra scambio veicoli da collezione si svolge come sempre presso Arezzo Fiere (via Spallanzani n°23).



I 20.000 metri quadrati di superficie espositiva nei padiglioni della fiera accolgono un vasto panorama di categorie: ricambi (soprattutto auto e moto e cicli d’epoca), ma anche automobilia, accessori, modellismo, librerie ed editoria specializzata, abbigliamento sportivo, arte che ha per soggetto veicoli d’epoca, oggettistica e, ovviamente, veicoli da collezione di ogni tipo, dalle auto alle barche.

Partecipano alla manifestazione anche associazioni di categoria come club, registri storici, scuderie, associazioni e federazioni appartenenti al settore del veicolo d’epoca.



Quest’anno ad Arezzo Classic Motors il focus è su diversi temi: il 100° anniversario di Moto Guzzi, “Le Guzzi della Polizia”, il Registro Fiat Italiano, Fiat 500 “le storiche guardano l’ultima nata elettrica”, FIAT “Campagnola”, Porsche (con retrospettiva sulla storia della 911), Land Rover Defender e ci sarà anche uno stand di Poste Italiane per uno speciale annullo filatelico dedicato alla mostra.



Per partecipare non è obbligatoria la prenotazione: si può comprare il biglietto direttamente in fiera, ma sono in vendita anche i biglietti online.

Per gli amanti dei pezzi d’epoca l’occasione è buona anche per fare un giro in centro città, visto che nello stesso fine settimana si svolge anche la Fiera Antiquaria, il classico mercatino dell’antiquariato mensile di Arezzo.

Informazioni utili, date e orari della fiera

Calendario delle aperture

Arezzo Classic Motors - Mostra scambio veicoli da collezioneArezzo Fiere e Congressi, via Spallanzani n°23, Arezzo.3-4 luglio 2021.sabato dalle ore 8:30 alle 18;domenica dalle ore 8:30 alle 17:30.Maggiori informazioni sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook dedicata.biglietto intero 10 euro (+1 euro prevendita);ragazzi sotto i 12 anni ingresso gratuito.per chi viaggia in auto, dall’autosrada A1 si esce al casello di Arezzo.La stazione dei treni di Arezzo si trova a 2 km dalla Fiera.L’aeroporto più vicino è quello di Firenze (80 km).