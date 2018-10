I Maestri del Panettone a Milano

Informazioni, date e orari per partecipare all’evento

Calendario delle aperture

Novembre 2018 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Sul finire del ‘400 lo inventò – così narra la leggenda – uno sguattero a servizio della corte di Ludovico il Moro. A distanza di molti secoli, il(‘l pan del Toni, cioè "pane di Toni") è divenuto il dolce del Natale per eccellenza.Ilal Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano , 25 virtuosi dell’arte dolciaria si ritrovano per offrire agli avventori un assaggio del loro talento, portando “in dote”quelli per cui anche in questa seconda edizione l’evento "" viene celebrato.Saggi di gusto e merletti di sapore incontrano il favore dei golosi che in questa particolare occasione hanno la possibilità di addentare il panettone tout court,, l’inimitabile proposto in molteplici versioni davvero accattivanti.Il panettone al limoncello, l’esemplare a base di noci pecan e cioccolato e quello ai fichi bianchi sono solo alcuni esempi dei gioielli disponibili all’acquisto anche in unada antologia.I partecipanti all'evento di delizia si fanno trovare pronti per lunghe e mirabolanti sessioni di, le, i(anche per i bambini) e gli incontri con i maestri pasticceri, autentici funamboli della genuinità, della creatività e del gusto: il segreto? Non glielo chiedete tanto non ve lo diranno mai perché… un segreto è pur sempre un segreto!Facile però dedurre l’uso deglipiù freschi e dei lieviti migliori (elementi chiave risultano essere la pasta acida e aromi rigorosamente naturali), necessario per fare di un dolce semplice un’eccellenza sublime.Ilè il frutto di una carta sottoscritta da tutti i 25 pasticceri, che esaltano nei modi più vari unache resiste da centinaia di anni.Se ti piace questo dolce, leggi anche il nostro articolo sulle feste del panettone più importanti d'Italia I Maestri del PanettoneLe Cavallerizze - Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia, ingresso da via Olona 6, Milano.24 e 25 novembre 2018.sabato dalle 10 alle 19:30;domenica dalle 10 alle 18.Programma: maggiori informazioni sul sito ufficiale della manifestazione.acquistabile on line al costo di 5 € + prevendita sul sito ufficiale della manifestazione; gratuito under 12 e over 70.fiera.Il Museo si trova nell’Area C (ZTL) in centro Milano e il parcheggio più vicino è il Carducci Parking (prima ora gratuita vidimando il biglietto a fine visita); dalla Stazione Centrale prendere la Metro M2 in direzione Abbiategrasso per un totale di 6 fermate, da Lambrate FS sono 10 fermate, 4 da Porta Garibaldi e 1 da Stazione Cadorna fino a stazione Sant’Ambrogio; arrivano al Museo gli autobus linee 50, 58 con fermata San Vittore e 94 con fermata Carducci.