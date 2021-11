La Fiera del Bue Grasso a Carrù

Informazioni utili, date e orari per visitare la fiera

Metti la tradizione contadina dei bovini in piazza, aggiungi il sapore contemporaneo di un cookshow che coinvolge tutto il paese. Otterrai la secolarein programma il, provincia di(Piemonte), dove già nel 1473 due volte alla settimana si tenevano mercati di bestiame.Allasi va ancora anche per comprare, valutare, premiare le razze piemontesi più pregiate (e gli animali vincitori stanno in posa avvolti in gualdrappe proprio come una volta), ma il piatto forte è ormai diventato l’assaggio delche ne celebra anche a tavola la qualità.Il ricco programma di eventi quest'anno si concentra in un'unica giornata, nel rispetto delle norme sanitarie.Fuochi accesi già all’alba, ingredienti e anche cuochi a chilometro zero, damigiane in movimento dai paesi vicini, pane sfornato dai forni locali e salse express. Dalle otto del mattino è già tutto pronto sotto il tetto del Palafiera di Carrù, con decine di volontari a far la spola, e una formulaa prezzo calmierato (20 euro tutto compreso), da gustare.Tutte le domeniche dal 7 novembre al 5 dicembre 2021, la Pro Loco propone i pranzi del(35 euro): affettati di Langa, antipasti del territorio, ravioli in brodo di bue, il piatto forte del bollito in due riprese, i grandi vini delle Langhe a fare da compagnia. Insomma, una sorta di prova generale del pranzo di Natale.Altri appuntamenti con la tavola si svolgono mercoledì 10 novembre con la Serata della Bagna cauda, mentre mercoledì 24 novembre è la volta della Bourguignonne. Ancora, domenica 5 dicembre in Piazza Perotti ci sono i, e l'8 dicembre inaugura il(ore 16).Ricordiamo infine che circa nello stesso periodo si svolge anche a Moncalvo (Asti) la: Fiera Nazionale del Bue Grasso Carrù: Carrù (Cuneo).: 16 dicembre 2021.: ingresso gratuito, consumazione a pagamento (20 euro).: sagra enogastronomica.dalle ore 6: 111° edizione della Fiera Nazionale del Bue Grasso- Rassegna Zootecnica- Asta mondiale del Bue Grasso- Premiazione "Il Bue d'Oro"- Mercato settimanaledalle ore 8 al Palafiera: Bollito no stop.Maggiori informazioni sul sito della Fiera e sul sito ufficiale della Pro Loco.: ci troviamo nelle Langhe, 35 km a nord-est di Cuneo, sul tracciato dell’Autostrada A6 Torino-Savona (uscita Carrù).Trasporto pubblico: ferrovie locali da Bra (pullman sostitutivi del treno), collegamenti bus da Cuneo.