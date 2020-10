La Fiera del Bue Grasso e la Sagra del Bollito a Moncalvo

Informazioni utili, date e orari per visitare la sagra

Calendario delle aperture

Dicembre 2020 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Immerso tra i morbidi declivi del Monferrato Astigiano,ospita una delle rassegne zootecniche più importanti d’Italia e insieme una kermesse gastronomica da leccarsi i baffi.Anche in tempi digli organizzatori non hanno voluto rinunciare a un appuntamento tradizionale del terriorio, che quest'anno si svolgerà chiaramente nel rispetto dei protocolli ministeriali in tema di sicurezza sanitaria. Obbligo di mascherina, dunque, distanziamento sociale, invito a igienizzarsi le mani frequentemente e a seguire le indicazioni fornite dagli addetti durante la manifestazione.Lain programmagiunge quest'anno alla 383° edizione, ma non manca certo di stupire a cominciare dalcurato dalla Pro Loco () dove si può gustare a ciclo continuo il sontuosodella migliore tradizione piemontese.Servito sotto il Palatenda di Piazza Carlo Alberto, offre ben cinque tagli (testina, cotechino, punta, lingua, gallina) accompagnati da relative salse (bagnet, salsa rossa, cugnà); se non potete partecipare al pranzo principale non disperate, perché per tutti i giorni dellapresso i ristoranti locali potrete assaggiare i pregiati tagli di bue e manzo di Moncalvo.Lavera e propria si svolge invece, quando sotto i portici della piazza gli allevatori di tutto il Nord Italia mettono in mostra i bovini migliori – fassoni, manzi e buoi grassi, giganti bianchi espressione della razza Bovina Piemontese – per aggiudicarsi le gualdrappe, il Gran Premio Città di Moncalvo e il premio speciale delNella stessa giornata si pranza al Palatenda con "Buji tut al di": dalle ore 11 inizia la distribuzione continua del sontuoso bollito misto.Dalle ore 8 in Piazza Carlo Alberto si svolge la, mentre in Piazza Garibaldi ci sono i banchi deldedicato alle tipicità, che quest’anno vede la partecipazione anche dei produttori agricoli della città di Patti (provincia di Messina).Sempre dalle ore 8 inizia la distribuzione della. Infine, torna la; il vincitore si aggiudica un cesto di prodotti tipici De.Co Moncalvesi.Durante la Fiera del Bue Grasso e Sagra del Bollito di Moncalvo spazio anche alla, rassegna oleicola del Piemonte (), con degustazioni presso la Bottega del Vino (dalle ore 10).In Piazza Garibaldi c'è invece il(sempre con la partecipazione dei produttori della città di Patti); alle ore 12:30 sotto il Palatenda,con il classico sontuoso bollito misto di Moncalvo.si prosegue con la visita alle stalle, alle cantine e agliuliveti su prenotazione.Si può inoltre scoprire il Museo Civico, il Castello e partecipare alla Camminata tra le colline.Dalle ore 8 c'è nuovamente ile alle ore 12:30 è il momento deldella fiera presso il Palatenda.Ricordiamo infine che anche il paese di, in provincia di Cuneo, organizza a distanza di pochi giorni la: Fiera Nazionale di Sua Maestà il Bue Grasso e Sagra del Bollito: Moncalvo (Asti).: dal 6 al 13 dicembre 2020.ingresso libero.: le giornate principali della manifestazione sono il 6-8-9-13 dicembre, come riportiamo qui sopra, nel testo.Maggiori informazioni e programma dettagliato sul sito del Comune e sulla pagina della Pro Loco : siamo in, a circa 20 km daMoncalvo è raggiungibile da Asti e da Casale con la SS457.