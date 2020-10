La Fiera del Tartufo Bianco di Moncalvo

Informazioni, date e programma della fiera

Larappresenta l'annuale conferma del ruolo fondamentale e portante che il Comune di Moncalvo ha assunto nell'economia del, terra delvocata alla produzione del preziosissimo fungo ipogeo.La tipica manifestazione promozionale ormai famosa nel mondo, per la quale sono attesi in città migliaia di partecipanti, si terrà nei giorniSarà la 66° edizione di un evento singolare nato casualmente negli anni cinquanta ad opera di un gruppo di amici " trifulai "che solevano riunirsi, un giorno a settimana, in una locanda per il mercato delallora conservato religiosamente nei grandi. Qualcuno ebbe la felice idea di premiare il tubero più bello e nacque così il concorso, trasformatosi poi nella fiera, oggi divenuta una delleUn documento conservato nell'Archivio Storico Comunale ditestimonia la presenza a datare daldel "fungo sotterraneo" che nei secoli successivi sarebbe divenuto prelibata presenza del Monferrato presso le case nobiliari europee. In ottobre, chef e buongustai disposti a pagare cifre elevate per avere il privilegio di aromatizzare i loro piatti con la carnosa "gleba" rivestita di saporito "peridio", affolleranno le vie cittadine in occasione della, riconoscibile per ilcreato da un designer locale.L'artista ha immortalato il "trifulai" nella sua classica tenuta, berretto in testa e stivaloni ai piedi, con gli immancabili zappetto, bastone e lanternino, mentre s'avvia a caccia di trifole, guidato dal fedele "tabui", segugio dal naso infallibile, per i sentieri solo a lui noti nel folto dei boschi di cerri, roveri, carpini, querce. Immaginiamo essergli compagni il silenzio della notte e il chiarore lunare che filtra tra le brume del bosco.La Fiera di Moncalvo si svolgerà sotto i portici die proporrà degustazioni gratuite di cibi locali, esposizione e vendita di oggetti d'artigianato nei mercatini e negli stand allestiti dai produttori delle terre monferrine. Non mancheranno i vini classici piemontesi,, DOC o DOCG.Dopo la cerimonia d'inaugurazione della Fiera del Tartufo Bianco il programma prevede tanti altri appuntamenti (vedi dettagli nello specchietto riepilogativo qui sotto) e, come sempre, è prevista l'assegnazione dei due Trofei Città di Moncalvo, il "Tartufo d'Oro" e lo "Zappino d'Argento" (quest'anno assegnati in una nuova location, una struttura coperta allestita al centro della piazza).La manifestazione si svolge nel rispetto deianticontagio contro la pandemia di. È pertanto obbligatrorio l'uso della mascherina, il distanziamento sociale, igienizzarsi spesso le mani e seguire tutte le indicazioni fornite dagli organizzatori durante l'evento.Fiera del TartufoMoncalvo (Asti).18 e 25 ottobre 2020.ingresso gratuito.- Domenica 18 e 25 ottobreore 9 Inaugurazione della 66° “Fiera del Tartufo Bianco di Moncalvo”ore 9:15 apertura delle iscrizioni degli espositoriore 11 apertura stand gastronomico della Pro Loco in piazza Carlo Alberto fino alle 15ore 11:30 chiusura delle iscrizioni e riunione della Commissione Giudicatriceore 12:30 premiazione e assegnazione del Trofeo Città di Moncalvo “Tartufo d’Oro e Zappino d'Argento”ore 12.30 pranzo presso la sede della Pro Loco e degustazioni.Dalle 10 alle 18: nel ridotto del Teatro Comunale, esposizione delle Opere pittoriche a cura del GAM (Gruppo Artisti Moncalvesi) e mostra manufatti dell’associazione Aghi in collinaDalle 9 alle 18 presso Palazzo Montanari, mostra fotografica sulla tradizione del tartufo e sua ricerca, a cura del fotografo Giovanni Cappello.Dalle 10 alle 18 apertura del Museo Civico con mostra temporanea dedicata a Orsola Caccia, chiamata “A partire dal Orsola collettivo “La Masca” (via Caccia 5).Durante la giornata: mercatino dei tartufi, stand dei prodotti tipici e dell'artigianato locale, degustazioni enogastronomiche.- Inoltre, solo domenica 25 ottobre:Camminata tra le colline insieme a Colibriescursioni, accessibile a tutti, con contributo.Il programma dettagliato è disponibile sulla pagina Facebook dedicata.Per prenotazioni e info 333 2387218, colibriescursioni@gmail.com- Maggiori informazioni sul sito ufficiale dae da Casale Monferrato: alle uscite dei caselli autostradali si prosegue sulla SS457 “di Moncalvo”.Da Alessandria si percorre la SP31.Da Vercelli: dalle uscite dei caselli autostradali si segue la SS455 “di Pontestura” fino alle indicazioni per Moncalvo.Da Alessandria e da Asti si può raggiungere Moncalvo in autobus.Servizio gratuito di bus navetta dai parcheggi alla piazza.