Wine Festival: a Merano la Festa del Vino

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Astemi astenersi. Al Kurhaus di, in Alto Adige, per i cinque giorni del- quest’anno- si gira con il calice in mano.Il palazzo termale, simbolo della vitalità bélle époque della città, è infatti il contenitore extralusso di un festival che dal 1992 richiama appassionati da tutto il mondo e li accoglie mettendo fianco a fianco, in un unico percorso sensoriale, produttori selezionati di etichette di pregio.Il festival quest'anno giunge alla 30° edizione e deve per forza di cose fare i conti con una situazione straordinaria a livello globale, ma vi si adatta nel rispetto delle misure diNelle diverse location (Kurhaus, tensostruttura sul Lungopassirio e Hotel Terme Merano), infatti, gli ingressi sono contingentati e, in base alle disposizioni, la quantità dei biglietti d’ingresso venduti limitata. Per accedere all’evento è necessario esibire ilAl momento non è ancora stato reso noto il programma, che comprende anche il fuorisalone aperto gratuitamente a tutti - il Merano WineCitylife - con vari appuntamenti nel centro storico: Corso della Libertà si tingerà di rosso per trasformarsi in un luogo dello svago, delle degustazioni e della wine experience.: Merano WineFestivalvarie location a Merano (Bolzano).dal 5 al 9 novembre 2021.: ingresso a pagamento, prezzi non ancora disponibili.: maggiori informazioni sul sito ufficiale della manifestazione.: siamo 33 km a nord-ovest di, all’innesto tra val Passiria e Val Venosta, collegata all’Autostrada del Brennero (uscita Bolzano Sud) da una veloce superstrada.Da Bolzano (linea Verona-Monaco) partono anche treni regionali che raggiungono Merano in 40 minuti.