L’incantevole città di Merano si veste di fiori per il, in programmacon ben quattro appuntamenti che animano il centro storico della città e la passeggiata lungo il Passirio.Si tratta della seconda edizione per questa fortunata manifestazione floreale che l’anno scorso ha saputo portare in Alto Adige folle di turisti e appassionati di botanica; una fiera mercato variopinta con, ma anche suggestive, laboratori,e musica per un vero e proprio happening open-air. La mostra mercato, con espositori selezionati dalla giornalista Mimma Pallavicini, è a ingresso libero e si sviluppa lungo le passeggiate del Passirio.Segnaliamo che ilè previsto anche ilcon prodotti della terra e di artigianato, mentre durante tutto il Merano Flower Festival è possibile visitare iche si estendono su una superficie di 12 ettari con 80 ambienti botanici e un panorama suggestivo sulla città.Ma la festa continua perché Merano Flower Festival ha in programma altri tre appuntamenti, a, il 13 e 14, a, il 1 maggio e adal 3 al 5 maggio.: Merano Flower Festival: Centro storico, Passeggiata Lungo Passirio, Merano ( Bolzano : dal 25 al 28 aprile 2019: non disponibili: ingresso libero: mostra mercato floreale: sul sito ufficiale : la città si trova a poco più di una trentina di chilometri da Bolzano ed è raggiungibile dall’autostrada del Brennero.Scopri tutti gli eventi del Trentino Alto Adige