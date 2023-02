Il Farm Food Festival a Merano

Informazioni, date e orari del Farm Food Festival

Calendario delle aperture

Marzo 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

La prima edizione delè in programma Merano ed è un evento organizzato daa favore dei prodotti di qualità provenienti dall’agricoltura diretta. L’appuntamento è dalle ore 10 alle 17 aldi Merano con ingresso libero e mira a diventare in futuro un appuntamento fisso del calendario locale nel mese di marzo.Per l’occasione, sono 83 i contadini produttori riconosciuti dal marchio di qualità “” – per chi non lo sapesse, è un’associazione che promuove l’attività di oltre 1600 masi altoatesini, in collaborazione con il Merano Wine Festival – che presentano e offrono in degustazione e in vendita i propri prodotti di qualità. L’idea del festival è di sensibilizzare verso l’, coltivati e lavorati con cura e attenzione per gli alimenti sani, senza coloranti e conservanti artificiali, secondo criteri di regionalità e stagionalità,Accanto alla degustazione e alla vendita dei prodotti è previsto uncollaterale con degustazioni alla cieca di “formaggi e yogurt” (ore 11) e di “succo di mela e sidro” (ore 14),dello chef stellato Chris Oberhammer del Ristorante Tilia a Dobbiaco e la consegna dei premi “Prodotto dell’anno” (ore 12) e “Venditore diretto dell’anno” (ore 16).Farm Food FestivalKurhaus, Corso della Libertà n°33, Merano (Bolzano).25 marzo 2023.ingresso gratuito.dalle ore 10 alle 17.Maggiori informazioni e programma completo sono disponibili sul sito ufficiale del festival e sulla pagina del Gallo Rosso Merano si trova circa 33 km a nord-ovest di Bolzano ed è collegata all’Autostrada del Brennero (uscita Bolzano Sud) da una superstrada.Da Bolzano partono treni regionali che raggiungono Merano in 40 minuti.