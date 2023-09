La Sagra della zucca a Sernaglia della Battaglia

Informazioni, date e orari della Festa della Zucca

Che sia in saor, fritta, in zuppa o nei cappellacci, nelle crespelle o negli gnocchi, poco importa, la zucca resta sempre deliziosa. Lo sanno bene qui in provincia di, dove è considerata una delle primizie più amate d’autunno. Il paese dila mette in tavola con laper due weekend consecutivi, rispettivamente ilGemellata con ladi San Carlo (in provincia di Ferrara), questa festa attrae ogni anno migliaia di appassionati dalla marca trevigiana e dal Veneto.Il sabato a cena e la domenica anche a pranzo, si gustanonello stand gastronomico allestito per l’occasione:, gnocchi di zucca, pasticcio di zucca, crespelle di zucca (o spatzle), zuppa di zucca con crostini, zucca in saor, fritta e pinzini di zucca, il tutto annaffiato dal migliore Prosecco DOC e DOCG.Si consiglia la(tel. 331 4169524 solo sms o whatsapp indicando cognome, nome, numero di persone e giorno della prenotazione; per la domenica indicare se pranzo o cena). La domenica pomeriggio il chiosco rimane aperto per la degustazione delle specialità zucca fritta e pinzini di zucca.Tra gli appuntamenti in programma, ricordiamo che il sabato si può assistere al, la cui premiazione avviene domenica 29 ottobre.Se ti interessa l'argomento, leggi anche il nostro articolo sulle: Festa della Zucca: Sernaglia della Battaglia (Treviso).: 21-22-28-29 ottobre 2023.: ingresso gratuito. Prenotazione consigliata per il pranzo e la cena.: sagra gastronomica.: il sabato apertura stand gastronomico alle ore 19;la domenica apertura stand gastronomico pranzo ore 12 - cena ore 18:30.Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale pagina Facebook della Pro Loco.: Sernaglia della Battaglia si trova circa 30 km a nord da Treviso. Dal capoluogo si raggiunge percorrendo la SS13 e SP34.