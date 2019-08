Il Festival della Zucca a Levico Terme

Informazioni utili, date e orari per visitare il festival

la cittadina di Levico Terme , adagiata sulle acque del Lago di Levico, già bandiera blu d’Europa e tra i laghi più belli del Trentino-Alto Adige , si tinge di arancione per celebrare una tradizione che si ripete ogni anno con ilPer ben tre giorni il centro storico si prepara ad accogliere l’autunno in arrivo con una vera e propria sfilata di zucche di tutte le fogge e dimensioni.Nel cuore della Valsugana per tutto il weekend ci si potrà divertire con questi simpatici ortaggi:tematici e creativi per imparare a decorare le zucche,di cucina e di intaglio, intrattenimento, tatuaggi aerografati, dimostrazioni di antichi mestieri con gli artisti di strada,di zucca dalle forme più bizzarre in fila per le vie del paese e non solo.Durante i giorni della manifestazione cuochi esperti si offriranno di fartideliziose ricette a base di zucca e prelibati piatti con idel territorio di questa parte di Trentino, mentre la sera musica e animazione sono assicurate per le vie del centro storico.Come per le passate edizioni, non perdere l’opportunità di partecipare alper vincere i premi del Festival della Zucca. Basta consegnare la tua zucca all'info point in Piazza della Chiesa da venerdì pomeriggio e aspettare la premiazione della domenica. A giudicare i manufatti una giuria popolare e una di esperti che voteranno la zucca migliore.L’evento chiude la rassegna dei Weekend del Gusto: Festival del Miele (23-25 agosto), Festival del Mais e dei Cerali (30 agosto-1 settembre) e Festival dell’Uva (6-8 settembre 2019).Se ti interessa l'argomento, leggi anche il nostro articolo sulle principali feste della zucca in Italia : Festival della Zucca: Levico Terme (Trento).: dal 13 al 15 settembre 2019.: ingresso gratuito.: sagra gastronomica.: maggiori informazioni sul sito ufficiale del Comune e sulla pagina Facebook del Turismo di Levico.: siamo a poco più di 20 km da Trento Dal capoluogo si raggiunge Levico Terme seguendo l’A22 Modena-Brennero, uscita Trento Sud e poi SS47; anche da Bassano, SS47.