Mercatini di Natale a Levico Terme, nel Parco degli Asburgo

A Levico Terme anche quest'anno ritorna il tradizionale appuntamento con l'Avvento, quando la Valsugana rievoca le magie del Natale con il mercatino natalizio di Levico, che si tiene dal 23 novembre 2019 al 6 gennaio 2020 nella consueta cornice del Parco degli Asburgo, il secolare giardino vero vanto della città termale del Trentino.



Famosa per il suo lago, ed Immersa nella magnifica cornicedelle montagna del Trentino, Levico celebra il suo Natale, in un crogiolo di tradizioni che fanno incontrare le culture mitteleuropee, alpine ed italiane.



Il tutto si svolge, come detto, all'interno dello storico Parco degli Asburgo, dove viene allestito il mercatino di Natale, con le classiche casette in legno, avvolto da uno scenario incantato, con lo spettacolo delle luci del tramonto che vedono accendersi le luminarie delle bancarelle creando suggestioni nella cornice del bosco.



Grazie a questa particolare cornice il mercatino di Natale accoglie bambini e adulti e li accompagna alla scoperta della più vera tradizione culturale del Trentino e del Sud Tirolo, recuperando il patrimonio legato alle tradizioni montanare unite a quelle asburgiche.

Levico Terme, nel XIX secolo, era infatti una celebre località di villeggiatura, preferita dalla nobiltà del centro Europa ed in particolar modo da quella austriaca ed è quindi proprio nel periodo dell’Avvento che si possono rievocare l'eleganza ed i fasti della Levico dell’Ottocento.



Soprattutto per i più piccoli, Levico offre un’atmosfera magica, soprattutto per chi sale a bordo dell'elegante e tradizionale carrozza storica trainata da cavalli, ma si può utilizzare anche il trenino che unisce la zona del mercatino con i punti caratteristici della città.



Cosa fare al mercatino di Levico Terme?

Non c'è niente di meglio che passeggiare lungo le stradine innevate del parco, tra alberi storici che si ergono fieri tra le casette, fare dello shopping rilassante acquistando i capolavori lignei dell'artigianato locale, scegliere tra addobbi natalizi e giocattoli, scoprire i componenti più esclusivi per il vostro presepe, oppure passare semplicemente una serata diversa, magari gustando i prodotti culinari tipici del trentino come la montandela e la luganega, le specialità dei migliori insaccati della regione (da non perdere il prosciutto di cinghiale oltre che quello di oca e di cervo), gustare il miele di montagna e accompagnare il tutto con fumanti caldarroste e l'immancabile bicchiere di profumatissimo vin brulè.

Tra le specialità locali ricordiamo inoltre la Parampampoli, una vera "bomba" a base di vino, caffè, grappa e zucchero, ideale per affrontare le giornate più fredde del mercatino.



Levico vi offre un'occasione perfetta per trovare i giusti regali di natale per tutti i vostri piccoli e grandi amici, nella migliore tradizione culturale delle Alpi della più autentica cultura popolare alpina. Ovviamente a Levico Terme si terranno i tradizionali concerti natalizi, sia orchestrali che di affiatati cori, ma ci sarà anche la presenza di numerosi gruppi folcloristici e musicisti itineranti che si esibiranno nel palcoscenico naturale del parco trasformando il mercatino in una festa popolare a tutto tondo.

Mercatini di Natale di Levico Terme

Calendario delle aperture

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Parco secolare degli Asburgo, Levico Terme (Trento).dal 23 novembre 2019 al 6 gennaio 2020.Questo è il calendario delle aperture:23-24-29-30 novembre, 1-6-7-8-13-14-15-20-21-22-23-24 dicembre 2019;dal 26 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020.tutti i giorni dalle 10 alle 19 (tranne il 30 novembre, il 7 dicembre e il 14 dicembre dalle 10 alle 22:30 con spettacolo pirotecnico).maggiori informazioni sul sito ufficiale