Tulipomania, la fioritura dei tulipani a Levico Terme

Torna con una nuova edizione Levico Terme , in provincia di Trento: l’appuntamento ènella serra dello storicocon tre intense giornate dedicate al, uno dei fiori simbolo – nonché tra i più amati – della primavera.Anche quest’anno ritroviamo quindi l'evento che celebra la natura e i suoi colori; originario della Turchia , il tulipano fu introdotto in occidente dall’ambasciatore austriaco presso la Sublime porta di Costantinopoli nel XVI secolo.In occasione della manifestazione, il tulipano è nuovamente protagonista condi diverse tonalità di colore esposte nel vivaio del parco, assieme ache fioriscono nei prati del grande giardino.Non ci sono comunque solo fiori da ammirare e fotografare: ilcomprende anche racconti e video, informazioni storico-botaniche, laboratori, note di coltivazione e visite in compagnia di esperti.L’ingresso all’esposizione è libero e le attività proposte sono gratuite, ma è obbligatoria l’iscrizione.Se ti interessa l’argomento, leggi anche il nostro articolo sulle più belle fioriture dei tulipani in Italia TulipomaniaParco Asburgico delle Terme di Levico, Levico Terme (Trento).dal 12 al 14 aprile 2024.ingresso gratuito.dalle ore 10 alle 18.Maggiori informazioni sono disponibili su Visit Valsugana e sulla pagina Facebook del Parco.: Levico si raggiunge da Trento (27 km) percorrendo la SS47 della Valsugana.Da Bassano del Grappa (70 km) si percorre la SP72 e poi SP349.