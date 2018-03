Gite domenicali fuori porta in Toscana. Dove andare in gita per un giorno

Le nostre idee originali per gite in giornata:

Gite fuori porta in Toscana a misura di bambino





, molte volte, un’ottima soluzione per aggiustare una giornata nata storta o per passare qualche momento in compagnia di amici e persone care, quando il tempo per organizzare qualcosa di più impegnativo manca.Moltissimi sono gli eventi in Toscana che possono diventare una perfetta occasione di svago e divertimento, nonché opportunità di conoscere tradizioni e usanze di una delle regioni più belle d’Italia, ma vogliamo fare per voi qualcosa di più.Abbiamo, infatti, selezionato una rosa di, un po’ diverse rispetto a quelle che appartengono al circuito turistico più classico: parchi misteriosi, escursioni originali, musei a cielo aperto, borghi nascosti e incredibilmente stravaganti.Una guida completa sualla scoperta di nuovi itinerari, sconosciuti ai più, ma meritevoli come quelli più noti.Cominciamo subito con qualcosa che qualcuno potrebbe trovare un po’ inquietante ma che, ve lo garantiamo, vi lascerà a bocca aperta: il Giardino dei Tarocchi di Capalbio . Siamo in Maremma, a pochi chilometri dal confine con il Lazio e sulle pendici meridionali della collina di Garavicchio, e, in uno scenario paesaggistico naturale e selvaggio, si inserisce un’opera d’arte contemporanea a cielo aperto.Su un’estensione di più di due ettari spiccano, infatti, imponenti e sgargianti le installazioni artistiche progettate dalla grande e poliedrica scultrice franco-statunitenseche si ispirano agli. Le sculture sono realizzate in acciaio e cemento, sono rivestite da vetri colorati, specchi e ceramiche, a creare un gioco di luci e colori veramente suggestivo.Il Giardino dei Tarocchi è un posto magico, di raro incanto, che ha la capacità di conquistare anche i visitatori più scettici; anche i più piccini restano, infatti, rapiti dalla magia e dall’atmosfera che qui si respirano e che endono questa gita veramente imperdibile.Continuiamo il nostro viaggio nel mistero, in uno dei borghi della Toscana , anche se lo decliniamo con toni un po’ più foschi. Ci dirigiamo, infatti, a, piccolo comune in provincia di Lucca adagiato sulle sponde del fiume Serchio, che deve la sua fama al, spettacolare capolavoro dell’ingegneria civile medievale.Voluto daper permettere ai pellegrini in viaggio di ricongiungersi alla Via Francigena che li avrebbe portati verso Roma , il Ponte della Maddalena, questo il suo nome di battesimo, è un esempio unico al mondo: realizzato, infatti, aha arcate fortemente asimmetriche e quella più ampia raggiunge l’altezza di 18 metri, presentando una curvatura apparentemente in contrasto con qualsiasi regola fisica e di buonsenso.Eppure il Ponte del Diavolo è perfettamente conservato e riesce costantemente a scatenare lo stupore e la meraviglia dei visitatori.Suggestiva anche la leggenda ad esso collegata, che spiega anche l’origine dell’appellativo con cui oggi il ponte è conosciuto. Si narra, infatti, che il capomastro addetto alla costruzione, disperato perché non riusciva a consegnare per tempo l’opera commissionata, avesse stretto un tetro patto con il Demonio: in cambio della costruzione in una sola notte del ponte, gli avrebbe permesso di prendere l’anima del primo viandante che lo avesse attraversato.Il capomastro, molto più furbo di quanto una prima impressione potrebbe far pensare, riuscì, nonostante tutto, a mettere nel sacco Satana in persona: una volta che quest'ultimo aveva terminato il ponte, infatti, impedì l’accesso a tutte le persone che si erano presentate e fece attraversare la spettacolare struttura ad un maiale che si era procurato in una vicina fattoria. Al Diavolo non restò che dichiararsi sconfitto e, furibondo, gettarsi nelle acque del fiume.Gita perfetta, dunque, che. Se vi avanza un po’ di tempo potete, inoltre, fare una puntatina a Lucca , la Città delle Torri, piccolo e forse sottovalutato gioiello toscano, e fare una passeggiata sule sue splendida mura.Un’altra alternativa ugualmente accattivante è un piccolo borgo assolutamente unico che si trova a sud di Siena Bagno Vignoni , una delle mete più originali per le vacanze termali in Toscana La caratteristica, però, che rende magica questa piccola cittadina medievale è la piazza centrale, che, vi garantiamo, non ritroverete da nessun altra parte;è, infatti, occupata da una gigantesca vasca d’origine medievale, all’interno della quale l’acqua sgorga direttamente da una sorgente termale situata nel sottosuolo. Lungo i lati della piazza/vasca si alzano, come se niente fosse, eleganti i palazzi d’impianto rinascimentale.Fino a qualche tempo fa era possibile entrare liberamente nella vasca e immergersi nelle acque curative, cosa che, purtroppo, oggi non è più possibile fare; tuttavia ciò non cancella il fascino che questa piazza possiede e la meraviglia che suscita in ogni visitatore.Altrettanto suggestiva è la visita al, un itinerario che si inoltre alla scoperta dei quattro mulini, anch’essi risalenti al XIII secolo, che fino alla metà del secolo scorso erano ancora in funzione, alimentati dalle stesse acque termali che sgorgano in piazza e lungo questo percorso poi si dirigono.Una volta terminata la visita al borgo e alle bellezze paesaggistiche dei dintorni, potete dedicarvi qualche ora di relax, prima di tornare a casa, in uno degli, tra fanghi, idromassaggi, inalazioni o, più semplicemente, una bagno ritemprante in piscina.Regaliamo, infine, un’idea anche agli avventurosi che ci stanno leggendo, a chi è appassionato di dame e cavalieri e delle leggendarie Chiusdino , infatti, a circa 40 chilometri da Siena, si trova l’e poco più in alto la, all’interno della quale è custodita una spada conficcata, udite udite, in una roccia. Non sarà quella di Lancillotto e neanche quella del Semola disneyano, ma è una spada vera conficcata in una roccia vera. Decisamente suggestiva. Provare per credere.Si tratta di un’arma forgiata nel XII secolo e appartenuta, molto probabilmente a un cavaliere Made in Italy, non si sa se facente parte dei valorosi Cavalieri di Camelot, il quale, una volta incontrata la fede, abbandonò la vita militare, conficcò la sua spada in un masso dichiarando di non volerla più usare e spese il resto della sua vita a facendo l’eremita e dedicandosi al Signore.Di uguale fascino è la visita all’Abbazia cistercense sottostante, ormai sconsacrata e in stato di abbandono, tant’è che è mancante della parte superiore e del tetto, ma ricca di simbologie sacre e codici esoterici che, pare, erano contenuti anche nei documenti portati ai monaci cistercensi direttamente dai Templari, al loro ritorno da Gerusalemme . Atmosfere e suggestioni che neanche il miglior videogame su dame e cavalieri sa ricreare.Quando i protagonisti sono i più piccoli di casa, ovvero i veri capifamiglia, dobbiamo organizzarci bene, perché partire per una gita fuori porta con un equipaggio formato da figli annoiati è quanto di peggio si possa fare. Confessatelo, anche voi vi siete spesso chiestie passare una giornata che soddisfi un po' tutti.Ecco a voi un paio di soluzioni che vi faranno essere contenti di aver letto la nostra guida.Partiamo con ildi Lido di Camaiore , nel cuore della bella e ricca Versilia.Più di 15.000 mq nel verde, tra pini e platani giganteschi, di giochi e attrazioni: trenini, giostre, autoscontri, piscine di palline, tappeti elastici e gonfiabili che faranno la gioia di tutti, grandi e piccini.Una speciale area è dedicata ai più piccoli di tutti, i bimbi compresi tra 0 e 3 anni, e piste di pattinaggio e campi di calcetto saranno amatissimi dai più grandicelli, genitori compresi.Un bel parco aperto tutto l’anno in cui passare una giornata in allegria con tutta la famiglia in piena libertà e, se avanza qualche ora, potrete fare un bagno in mare o prendere un gelato passeggiando lungo la sontuosa passeggiata del Lido di Camaiore, che resta una delle più rinomate località di mare della Toscana