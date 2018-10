Fattorie didattiche in Toscana, dove andare con i bambini

Fattorie didattiche in provincia di Pisa

La Fattoria di Valentina, Azienda Agricola e Agrituristica

La Tenuta di Ghizzano

Agriturismo Biologico Il Pratone

Fattorie didattiche in provincia di Lucca

Azienda Agricola Biologica Nico

Fattorie didattiche in provincia di Firenze

Fattoria di Castiglionchio

Agriturismo il Giardino

Fattorie didattiche in provincia di Arezzo

Agriturismo La Collina delle Stelle

Azienda Agricola Il Faggeto

Fattorie didattiche in provincia di Pistoia

Oasi Agrituristica Baugiano

Fattorie didattiche in provincia di Massa Carrara

Agriturismo La Burlanda

Montagna Verde

Fattorie didattiche in provincia di Grosseto

Tenuta Agricola dell’Uccellina

Agriturismo Aia del Tufo

Fattorie didattiche in provincia di Prato

Fattoria Didattica San Giorgio

Azienda Agricola Del Bello

Fattorie didattiche in provincia di Livorno

Fattoria Didattica Limone Nel Verde

Fattoria Didattica Al Gabbro

Nate in alcuni stati europei verso la fine del ‘900, lesono diventate molto popolari anche in Italia non solo perché permettono di svolgere in famiglia delle attività immersi nella natura, ma anche perché consentono ai bimbi di trascorrere momenti di gioco formativo a contatto con gli animali.Grazie al rilancio del settore agricolo, nelle fattorie didattiche si ha modo, anche per gli adulti, di riscoprire i, con un occhio di riguardo al concetto di “KM 0”. Una visita alle fattorie didattiche è, quindi, un modo per tornare alle proprie origini e fare esperienza diretta di un mondo, quello agro-alimentare, che riveste un ruolo fondamentale anche nel XXI secolo.In Toscana ce ne sono davvero a migliaia, noi abbiamo, per trascorrere una gita fuori porta in allegria, scoprire i ritmi della vita di campagna e vedere da vicino come vivono gli animali nelle fattorie.Sita presso il Podere San Girolamo, a Pomarance, la Fattoria di Valentina è immersa in un idilliaco paesaggio agreste. Qui, gli ospiti d’onore sono certamente i bambini, cui vengono dedicate moltissime attività grazie alle quali imparano come si conduce la vita in campagna, quali sono le attenzioni riservate agli animali (dalle oche alle anatre, ai cavalli) fino a scoprire come le api producono il miele, la cera e la propoli. Per gli appassionati di cavalli, inoltre, la Fattoria di Valentina permette di montare in groppa a puledri e fare delle rilassanti passeggiate nella natura. Infine, una delle attività più apprezzate è quella del trekking a piedi con gli asinelli, tra riserve naturali e boschi, cercando le piante officinali.: alcuni laboratori didattici insegnano come, lavorando di diverse tipologie di farine, si possano realizzare alcuni piatti tradizionali toscani.: La Fattoria di Valentina è aperta tutto l’anno.Mail: info@lafattoriadivalentina.it - Tel. 328 8240727Indirizzo: Podere San Girolamo, 141 Pomarance (Pisa).E’ una delle azienda agricole più antiche di tutta l’area. Tra le coltivazioni nelle quali eccelle si ricordano le vigne, gli olivi e i cereali. Inutile sottolineare, dunque, che i prodotti del territorio che qui vengono realizzati parlano ancora una lingua antica, legata alle tradizioni, seppur con tocchi innovativi. Una visita alla Tenuta di Ghizzano permette di assaggiare ottimi vini e olio di produzione propria, ma anche di ammirare poiano, gruccioni e caprioli, che si aggirano intorno all’agriturismo. Tra le tante attività organizzate qui per i bambini, rigorosamente divise per età, così che tutti si divertano, si ricordano ialla scoperta di boschi, oliveti, vigne e campi di grano, l’, zaino in spalla e l’immancabile binocolo per ammirare caprioli e daini, e tanti laboratori didattici pensati per i bambini delle elementari. Inoltre, grazie agli antichi casali di fine ‘800 riadattati in comode ed eleganti camere, alla Tenuta di Ghizzano si può anche pernottare, immersi nella pace delle colline toscane.: al termine di ogni laboratorio didattico ai bimbi viene dato un piccolo regalo in ricordo delle esperienze fatte e delle emozioni provate.: La Tenuta di Ghizzano è aperta tutto l’anno.Mail: info@tenutadighizzano.com - Tel. 0587 630096Indirizzo: Via della Chiesa, 4 Ghizzano di Peccioli (Pisa).Sito nei pressi di Volterra , questo agriturismo di sviluppa su una superficie di circa 37 ettari, coltivati in maggioranza a grano, cereali, frutteti e oliveti. Ampio spazio è dato, anche, all’allevamento di animali, come pecore, galline e maiali. Ospitato all’interno di un antico casale, l’Agriturismo Il Pratone mette anche a disposizione degli ospiti 5 appartamenti arredati con complementi d’epoca. Molti, poi, i servizi didattici pensati per i bambini: dai corsi per imparare a fare il formaggio, ai momenti dedicati alla mungitura e alla tosatura delle pecore.: dal casale si riesce a scorgere caprioli, volpi e altri animali che scorrazzano per le colline in piena libertà.: L’Agriturismo Il Pratone è aperto tutto l’anno.Mail: info@agriturismoilpratone.it - Tel. 0588 64372Indirizzo Podere Samanta 74 - Montegemoli Pomarance (PI).Idealmente inserita tra la piana di Lucca, la Versilia e le Alpi Apuane, l’Azienda Agricola Biologica Nico era, un tempo, un luogo di sosta usato dai pellegrini che percorrevano la Via Francigena e che qui cercavano ristoro e riposo. Indirizzo ideale per ricordare e riscoprire le migliori tradizioni contadine, nell’azienda la parola d’ordine, come rammentato dal nome, è biologico. Circondato da boschi e incastonato tra campi, prati e uliveti, l’Azienda Agricola Nico fa tesoro prezioso di tutto ciò che la natura regala: le piogge vengono raccolte per irrigare l’orto e l’energia solare è usata per scaldare l’acqua. Tante le attività pensate per grandi e piccini, da vivere e condividere insieme. Dai percorsi nella natura ai laboratori dedicati alla biodiversità, fino alle sessioni sulla stagionalità delle verdure.: qui i bambini imparano a impastare, amalgamare e inventare, seguendo le ricette tradizionali.: l’Azienda Agricola Biologica Nico è aperta tutto l’anno.Mail: info@nicobio.it - Tel. 0584 971993Indirizzo: Località Gello di sopra, 119, Orbicciano, Camaiore, Lucca.Vicinissima a Firenze (appena 15 chilometri di distanza), la Fattoria di Castiglionchio sembra però lontanissima dalla frenesia della città. Immersa tra le colline toscane, gli uliveti e i vigneti, questo indirizzo è uno dei più kids-friendly della Toscana. I laboratori didattici sono pensati per rispondere a domande e curiosità, permettendo ai piccini di stare a contatto con la natura. Imperdibili la gita a bordo dei trenino rosso trainato dal trattore e la visita agli animali della fattoria (tra cui oche, anatre, conigli e maialini).: ilè una chicca unica, che espone attrezzi e macchinari agricoli, alcuni del XVIII secolo, oltre ad abiti, oggetti da cucina e molto altro ancora.: la Fattoria di Castiglionchio è aperta tutto l’anno.Mail: info@castiglionchio.it - Tel. 055 8303169Indirizzo: Via Castiglionchio, 2, Rignano S. Arno (FI).Sito nella Valle del Chianti Rufina, l’Agriturismo il Giardino è perfetto per una domenica di relax, a contatto con la natura e gli animali. Le attività didattiche organizzate per i bimbi sono davvero moltissime: dalla visita al Frantoio al giro in calesse, dai picnic seduti sulle balle di fieno con degustazioni di prodotti tipici alle sessioni per imparare a produrre l’olio. Intorno all’Agriturismo, poi, ci sono innumerevoli sentieri che svelano le bellezze del territorio, da percorre a piedi, in bici o in sella ad un cavallo.: una delle attività insegna ai bambini ad apprezzare le verdure di stagione, rigorosamente bio.: l’Agriturismo il Giardino è aperto tutto l’anno.Mail: info@agriturismoilgiardino.com - Tel. 366 3888368Indirizzo: Via Dell’Argomenna, 36/37 Acone, Pontassieve (FI).Ricavato all’interno di un antico cascinale risalente al 1600, questo agriturismo è una delle eccellenze ecologiche della Toscana. Non solo, infatti, l’Agriturismo utilizza energia elettrica pulita, ma anche l’acqua calda viene prodotta dall’impianto fotovoltaico e il riscaldamento interno si avvale di caldaie a risparmio energetico. I concimi sono organici, l’agricoltura è biologica. Immerso in un parco immenso, di fronte al Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, l’Agriturismo La Collina delle Stelle ha pensato ai bimbi con diverse attività didattiche come, per esempio, la Fattoria con gli animali, che permette ai piccini di seguire la nascita dei pulcini o di dare da mangiare agli asinelli.: con il gioco della semina, ai bimbi viene regalato un vasetto con un semino che dovranno curare affinché la piantina cresca.: l’Agriturismo La Collina delle Stelle è aperto tutto l’anno.Mail: info@lacollinadellestelle.it - Tel. 0575 594806Indirizzo: Località Casanova, 63 Bibbiena (AR).Piccola, ma interessante e tutta da scoprire, questa azienda agricola immersa nel verde produce da circa 40 anni olio d’oliva e prodotti da forno, realizzati esclusivamente con farina macinata a pietra. Nonostante le dimensioni ridotte, l’Azienda Agricola Il Faggeto è un paradiso per i bambini, soprattutto per quelli che desiderano conoscere i segreti delle ricette tradizionali. Si tengono, infatti, soprattutto corsi di cucina, che abbinano ingredienti genuini a procedimenti di cottura della tradizione delle campagne toscane.: i laboratori didattici di cucina spaziano dai dolci al pane, dalla pasta alle focacce.: l’Azienda Agricola Il Faggeto è aperta tutto l’anno.Mail: info@ilfaggeto.com - Tel. 0575 789296Indirizzo: Località Motina Faggeto, 47 Anghiari (AR).Incastonata tra l’area protetta di Montalbano, boschi e oliveti, l’Oasi Agrituristica Baugiano dispone di due case coloniche in pietra e un agriturismo ricavato all’interno di un antichissimo casale del 1500. Divisa in aree tematiche (5), l’Oasi è il paradiso naturale che non può mancare negli appunti di viaggio delle famiglie con bambini al seguito. Tra le attività didattiche più divertenti organizzate dall’agriturismo ci sono le sessioni formative dedicate a latte, formaggio, animali e bosco, le settimane ecologiche, che consentono di scoprire la filosofia aziendale rigorosamente bio e le escursioni nel Parco Naturale del Montalbano.: una delle aree didattiche ospita una riproduzione di una fattoria del periodo Neolitico.: l’Oasi Agrituristica Baugiano è aperta tutto l’anno.Mail: info@baugiano.it - Tel. 0573 750221Indirizzo: Località Buriano Via delle Ginestre, 25/29 Quarrata (PT).Biologico e a conduzione famigliare, questo agriturismo si trova immerso nella Lunigiana, nei pressi del Parco Nazionale delle Cinque Terre. Prodotti biologici e a KM 0 (tra cui vino, olio, ortaggi) insegnano ai bambini l’importanza del rispetto della natura. Tra le attività didattiche organizzate per i più piccini, l’Agriturismo La Burlanda pone l’accento soprattutto sulla produzione di pane, miele e coltivazione degli ortaggi.: nel ristorante dell’Agriturismo la pasta fatta in casa è super.: l’Agriturismo La Burlanda è aperto tutto l’anno.Mail: info@agriturismolaburlanda.com - Tel. 333 6244525Indirizzo: Via Fabiano, 6 Fosdinovo (MS).Agriturismo, albergo diffuso e azienda agricola biologica, la struttura si trova nella Lunigiana ed è composta dal borgo medievale di Apella e dalla torre di avvistamento, ristrutturata, risalente all’anno Mille. Le attività della fattoria didattica sono davvero ben organizzate e spaziano dalle visite agli orti biologici alla scoperta delle erbe officinali, dall’esplorazione del giardino dei frutti dimenticati alla visita agli animali dell’azienda (asini, conigli, mucche, vitelli, anatre…).: il Bioparco “L’Abete Bianco”, parte dell’agriturismo, consente ai bambini di realizzare orti didattici, laboratori e scoprire la biodiversità.: L’Agriturismo Albergo Diffuso e Azienda Agricola Biologica Montagna Verde è aperto tutto l’anno.Mail: info@montagnaverde.it - Tel. 0187 421203Indirizzo: Via Apella, 1 Licciana Nardi (MS).A pochi chilometri da Grosseto e inserita nel cuore della Maremma Toscana, la Tenuta Agricola dell’Uccellina fa del biologico e della sostenibilità ambientale due dei suoi maggiori cavalli di battaglia. Le attività didattiche e i laboratori proposti si pongono l’obiettivo di educare i bambini alla conoscenza e al rispetto del territorio. Dai percorsi nella natura alle visite guidate nel Parco della Maremma, dalle osservazioni dirette di animali quali i daini, i cinghiali e le lepri, fino alla scoperta di erbe e piante aromatiche.: se decidete di pernottare qui, i costi di suite e camere sono davvero concorrenziali.: la Tenuta Agricola dell’Uccellina è aperta tutto l’anno.Mail: info@tenutauccellina.it - Tel. 0564 597104.Indirizzo: Località Collecchio, 38 Magliano in Toscana (GR).Biologico, rurale, legato alle tradizioni più antiche, l’Agriturismo Aia del Tufo si trova immerso nella Maremma Toscana, vicinissimo ai borghi di Sovana Pitigliano . Cibi sani e genuini, relax, pace e silenzio sono solo alcune delle caratteristiche uniche di questo indirizzo toscano. Molte, infatti, sono le attività organizzate dalla fattoria didattica come i corsi per imparare i segreti del pane, come dar da mangiare a capre, asinelli e altri animali, quali sono le piante officinali, come si coltivano e perché sono così importanti per noi. E poi ancora comprendere come si raccolgono frutta e verdura, come si macina la farina, come si mungono le mucche.: nel “giardino dei semplici” sono coltivate le piante officinali e quelle medicinali proprie della Maremma.: l’Agriturismo Aia del Tufo è aperto tutto l’anno.Mail: info@aiadeltufo.com - Tel. 0564 634039.Indirizzo: Località Poggia la mezzadria - San Valentino - Sorano (GR).Nata proprio con lo scopo di fornire a bambini e adulti, quante più informazioni interessanti possibili sull'universo agricolo, la Fattoria Didattica San Giorgio propone diversi percorsi che uniscono attività pratiche a momenti di gioco. Situata sulle colline di Montemurlo, qui i piccolini saranno accompagnati alla scoperta delle tecniche per fare il pane, per cucinare biscotti, impareranno come si raccolgono le olive e come viene prodotto l'olio. Inoltre, parte non meno importante dei percorsi didattici, avranno l'opportunità di dare da mangiare agli animali e comprendere l'importanza dell'agricoltura a KM 0. Tante, dunque, le opzioni tra le quali scegliere.: una delle attività organizzate, "Una giornata da contadino", racconta aneddoti sulla vita in campagna e sulla potenza e importanza della natura.: la Fattoria Didattica San Giorgio è aperta tutto l'anno.Mail: info@agrisangiorgio.it - Tel. 338 2646463.Indirizzo: Via Baronese, 9 Montemurlo (PO).Sita nella suggestiva Val di Bisenzio, l'Azienda Agricola Del Bello è circondata da verdeggianti colline, ulivi e boschi fittissimi. Oltre a produrre un ottimo olio d'oliva IGP e ad avere una storia antica (si ha menzione di questa fattoria già nei primi anni dell'800), l'Azienda è conosciuta anche per i percorsi didattici organizzati per bimbi e adulti. Ma non solo: numerosi sforzi sono stati fatti dai gestori per recuperare i bovini di razza Calvana (famosissimi per le loro carni pregiate). Nell'azienda, inoltre, vengono allevati cavalli di varie razze.: uno dei percorsi didattici è dedicato all'orientamento, capacità fondamentale per chi desidera partire in esplorazione di boschi e campagne.: l'Azienda Agricola Del Bello è aperta tutto l'anno.Mail: info@delbello.it - Tel. 0574 988939.Indirizzo: Via Del Bello, 2 Vaiano (PO).Una delle poche fattorie urbane della zona, la Fattoria Didattica Limone Nel Verde si trova vicinissima a Livorno, ma è comunque una sorta di realtà a parte. Nata per permettere ai bambini che vivono in città di scoprire e apprezzare il mondo agricolo e rurale, qui i percorsi didattici organizzati spaziano dagli insegnamenti sull'origine degli alimenti alle tematiche ambientali, dalla conoscenza degli animali alle sessioni di cucina.: tutte le attività, qui, sono davvero interattive. I bambini vengono incoraggiati a fare, piuttosto che a guardare.: la Fattoria Didattica Limone Nel Verde è aperta nei mesi di settembre, ottobre, marzo, aprile, maggio e giugno.Mail: info@limonenelverde.it - Tel. 347 7693731Indirizzo: Via Fonte della Puzzolente 7 Livorno.Certificata già nel 1997 come fattoria didattica, qui i percorsi per capire e apprezzare il mondo agricolo sono davvero tanti, non solo per i bambini, ma anche per gli adulti. Un ottimo modo per staccare la spina e tornare a respirare al ritmo lento della natura. I percorsi prevedono momenti di avvicinamento non solo agli animali, ma anche alle coltivazioni e sessioni dedicate alla produzione di manufatti, che poi rimarranno ai bambini come ricordo di una giornata indimenticabile. Tra le varie attività, una delle più apprezzate è quella della tosatura delle pecore e della trasformazione della lana in tessuto finito. Ecco, quindi, che i piccini scopriranno tutti i segreti dell'antica tecnica di lavorazione del feltro.: teoria e pratica sono strettamente intrecciate.: la Fattoria Didattica Al Gabbro è aperta tutto l'anno.Mail: info@lafattoriadidattica.org - Tel. 0586 742470Indirizzo: Località "Pane e vino", 237 Gabbro - Rosignano Marittimo (LI).