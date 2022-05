Fiorinda: la Festa dei Meli in fiore a Mollaro, Val di Non

Informazioni utili per participare alla festa

Calendario delle aperture

Aprile 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

è ladella. A Mollaro, frazione di, torna dopo tre anni di sosta per la pandemia l'appuntamento che celebra l'inizio della stagione primaverile e, in particolare, la fioritura dei meleti.Ilritroviamo per la 7° edizione una manifestazione in grado di coniugare enogastronomia e cultura, ma anche storia e frutticoltura, per far conoscere la mela DOP e la valle trentina in cui viene coltivata.Da non perdere i, attivi sia per pranzo che per cena, grazie ai quali è possibile gustare la polenta conzada e la minestra d'orzo, ma anche strauben e groste de formai, senza dimenticare i canederli al burro fuso, i panini con i wurstel locali e glicon panna e speck.Leorganizzate nel corso del weekend rappresentano un altro dei motivi per i quali vale la pena di essere presenti a Fiorinda, con un'realizzata da professionisti del settore: si tratta di una vera e propria opera d'arte, simile a un dipinto, che viene realizzata con i petali dei fiori e componenti di piante secche, fresche o macinate.Tra convegni e attività di intrattenimento incentrate sull'animazione per i bambini, Fiorinda mette a disposizione un vasto assortimento di opportunità: le, per esempio, ma anche leper le famiglie, con un occhio di riguardo nei confronti dei più piccoli, senza dimenticare i percorsi culturali a Castel Valer e al Castello di Mollaro.FiorindaMollaro fraz. di Predaia (in Val di Non, provincia di Trento).15-16 aprile 2023.maggiori informazioni e programma dettagliato sul sito ufficiale : per giungere in auto è necessario percorrere l'Autostrada A22- Brennero e uscire a San Michele all'Adige -, per poi continuare in direzione Val di Non lungo la SS43.Per chi proviene da Malè il parcheggio è in zona Mondo Melinda, mentre per chi arriva dail parcheggio si trova in zona industriale.Chi preferisce usare i mezzi pubblici, e in particolare il treno, può scendere alla stazione di Mezzocorona o a quella di Trento, che si trovano sulla linea ferroviaria- Brennero, per poi proseguire con la ferrovia Trento-Malè e da qui continuare fino alla stazione di Mollaro.Foto: Marta Eccher e Luigi Cristoferetti