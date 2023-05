L'Infiorata di Sant'Agata de Goti

Informazioni, data e orari dell’Infiorata di Sant'Agata de' Goti

Calendario delle aperture

Giugno 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Siamo nel cuore della provincia di, per un evento religioso che profuma e accende di colori le vie cittadine; stiamo parlando dell’, che quest’anno torna in occasione del Corpus Domini. I temi scelti per questa nuova edizione sono la XXXVII Giornata Mondiale della Goventù e l'allarme siccità.Come da tradizione, i fedeli raccolgono fin dai giorni precedenti i petali di fiori che servono per dare vita ai bozzetti nati dalla fantasia deie realizzati per decorare piazze e strade cittadine.Gli abitanti di Sant'Agata de Goti vengono coinvolti in massa in questa festa che è religiosa e popolare insieme; una manifestazione che rafforza la tradizione e la devozione popolare; un inno alla creatività che trasforma il centro storico in un museo a cielo aperto pieno di vita e di colore.Se ti interessa l'argomento, leggi anche il nostro articolo sulle principali: Infiorata artistica del Corpus Domini: Sant'Agata de' Goti (Benevento).: 11 giugno 2023.: ingresso libero.manifestazione floreale e religiosa.: maggiori informazioni sul sito ufficiale del Comune.: siamo a circa 40 km da Benevento, da dove per raggiungere Sant'Agata de' Goti si può seguire la SS7, SP168, Str. A.S.I. e SP81.Prinicpali località nei dintorni: Caserta (20 km), Maddaloni (15 km), Montesarchio (18 km).