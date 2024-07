La Sagra Sansilvestrese a Sant'Agata de' Goti

Informazioni, date e programma della Sagra Sansilvestrese

La 26° edizione dellain località(fraz. di, provincia di Benevento) celebra come da tradizione la cucina e la cultura contadina. L’appuntamento è per il, quando la festa torna a rievocare gli antichi sapori e a raccontare la vita di una volta con una mostra di attrezzi agricoli del passato.Loallestito in una tensostruttura coperta prepara le migliori specialità locali, tra cui salumi, bruschetta, peperone imbottito, pasta fresca di giornata (il venerdì,il sabato ela domenica), spezzatino, carni locali alla brace, porchetta, contorni di stagione, dolci fatti in casa, pane casereccio e vini aglianico e falanghina, ma anche panini, frutta, patatine fritte, bibite, liquori fatti in casa e tanto altro, senza dimenticare una. Ogni sera, inoltre, la sagra è animata dalla. Ricordiamo infine che il ricavato degli stand gastronomici viene devoluto alla parrocchia di S. Silvestro.Sagra SansilvestreseSan Silvestro, fraz. di Sant’Agata de’ Goti (Benevento).dal 9 all'11 agosto 2024.apertura stand alle ore 20.Musica dal vivo alle ore 21.Venerdi: Cavatelli – Orchestra Italiana Voglia d’Estate.Sabato: Pacche e fagioli – Kermesse musicale dei giovani talenti locali. A seguire karaoke.Domenica: Tagliatelle cu l’ove – Acoustic Trio.Tutte le sere sarà allestito un villaggio contadino a cura dell’Associazione San Silvestro APS.Appuntamenti culturali:- Venerdì ore 21: allestimento e posizionamento della trebbia nell'aia.- Sabato ore 21: preparazione dell’aia e della casaccia per la trebbiatura del grano.in contemporanea: esibizione dell'artista artigiano Claudio Iannotta per la creazione di un'acconciatura con il grano.- Domenica ore 18: Rievocazione della trebbiatura del grano con macchine agricole d’epoca.Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook della sagra. Tel. 389 0228957 (Whatsapp).provenendo da Caserta, Napoli edalla Fondovalle Isclero prendere uscita Dugenta e seguire la segnaletica.La località San Silvestro dista 7 km da Sant'Agata de' Goti percorrendo la SP81 e SP111.