Il Carnevale di Tricarico

Informazioni utili per partecipare al Carnevale di Tricarico

Calendario delle aperture

La splendida cittadina arabo-normanna di– in provincia della lucana– possiede uno fra i centri storici medievali più caratteristici dello Stivale e ospita, inoltre, un altrettanto caratteristico, che ha il suo prologo ogni anno, giorno dedicato aprotettore degli animali.Proprio agli animali la manifestazione è legata a stretto filo: protagoniste indiscusse sono infatti le maschere dellae del, atte a rappresentare e simulare una mandria impegnata nella, vale a dire la migrazione stagionale che coinvolge anche greggi e pastori nell’intento di lasciare vecchi pascoli per nuove pianure e zone da sfruttare.Laprevede un copricapo a falda larga da cui parte un velo composto da tanti nastri di diverso colore che arrivano alle caviglie, coprendo in gran parte una calzamaglia sostituita sovente da maglie e mutandoni di lana.Laricalca il medesimo design, differenziandosi per il colore predominante, il nero, e definizioni rosse che la contornano. Queste due icone mascherate – impersonate rigorosamente da uomini considerando la piena interdizione agli individui di sesso femminile - si rifanno ad antichi miti greci i cui rimandi si esplicitano nell’evidente riferimento all’accoppiamento sessuale (nel corso della manifestazione si mimano anche le monte del toro sulla mucca) e al concetto diSi comincia la notte tra il 16 e il 17 gennaio, perchè già al mattino il prete locale impartisce laai fedeli e ai loro animali dopo che questi hanno compiuto tre giri intorno alla chiesa: l’usanza è ripresa subito dopo dalla “mandria”, successivamente lasciata libera di scorazzare per le strade suonando assordanti campanacci che destano dal torpore notturno.Simbolicamente, l’imporre il frastuono indica la ribellione della classe meno abbiente nei confronti dei potenti, così come accade di norma nel Carnevale tout court.Al termine della, la mandria si disgrega in gruppetti che chiedono la questua casa dopo casa: i padroni, uditi i campanacci, aprono la porta accogliendo nella propria abitazione i caotici ospiti, serviti e riveriti con cibo e bevande. Si tratta di una tradizione che si accompagna alla consuetudine delle, portate sempre “a domicilio” sotto forma di canti e balli nel bel mezzo di banchetti improvvisati a base di salame e altre piccole stuzzicherie.La sfilata si replica l'ultima domenica di Carnevale,Il paese e le sue maschere fanno parte dal 2009 del, Federazione Europea Città del Carnevale. Tricarico è inoltre membro fondatore della Rete dei Carnevali del sud Italia in coabitazione con quelli di Crispiano,Tricarico (Matera).16-17 gennaio e 23 febbraio 2020.ingresso gratuito.Giovedì 16 gennaio 2020ore 18 Casa delle associazioni: presentazione del libro “Transumanza” dello scrittore Rocco Giorgiore 23 Preparazione spirituale all’accensione del falò davanti la chiesa di Sant’Antonio Abateore 24 Accensione del falò con canti della tradizioneVenerdì 17 gennaio 2020ore 1:00 Visita guidata notturna nel centro storico di Tricarico (massimo 20 persone)ore 4:45 Raccolta e vestizione delle maschere presso il vecchio frantoio;ore 5:30 Sveglia del paese con il rumore dei campanacci;ore 8Colazione delle maschere presso il vecchio frantoio di Via Borgo Nuovo;ore 9:30 Adunanza delle maschere presso la chiesa di Sant’Antonio Abate;ore 10 Messa con S.E. Mons Giovanni Intini e Benedizione della mandria;ore 11 Partenza del corteo delle maschere della chiesa di Sant’Antonio Abate e sfilata per Via Appia, Viale Regina Margherita, Piazza Mons. Raffaello Delle Nocche, via Vittorio Veneto, compimento dei tre giri rituali in Piazza Garibaldi;ore 11:40 Arrivo del corteo di maschere su Piazza Garibaldi, pantomima della consegna della mandria al conte;ore 12:15 dispersione della mandria al conte;ore 13 Convivio delle maschere presso il vecchio frantoio;ore 18 Proiezione del documentario “Madre Nostra” di Lorenzo Scaraggi, presso Auditorium comunale;ore 19:30 Inizio delle serenate tradizionali spontanee.Domenica 23 febbraio 2020ore 10:30 chiesa di S.Antonio Abate: adunanza delle maschere;ore 11 partenza delle maschere per la transumanza verso il centro;ore 11:30 consegna della mandria al conte in Piazza Garibaldi;ore 13 Vecchio frantoio: pranzo delle maschere (su prenotazione);ore 16 Piazzale chiesa S.Antonio da Padova: adunanza delle maschere;ore 17 Partenza del corteo verso Piazza Garibaldi;ore 20:30 Piazza Garibaldi: concerto;ore 22 Piazza Garibaldi: morte e distruzione di Carnevale e pianto di Quaremma.Maggiori informazioni sulla pagina ufficiale e sulla pagina Facebook della Pro Loco.in auto da, imboccare la SS 407 per Basentana con uscita a TricaricoIn treno: Linea Napoli-Taranto con fermata Grassano-Garaguso-Tricarico. Servizio navetta TitoBus dalla stazione alla città