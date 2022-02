Storia e tradizioni

Uno dei più rinomati carnevali della Sicilia è ormai da anni quello di, attivissimo comune di 50.000 abitanti della città metropolitana di, dove si svolge un attesissimo carnevale famoso per i suoi splendidie gli altrettanto spettacolariQuest'anno, a causa della pandemia, il Carnevale di Misterbianco si sposta in primavera, con un'anteprima il, che è solo il prologo alle sfilate in programmaAffermandosi nel tempo come “Carnevale di Misterbianco – I costumi più belli di Sicilia”, l’evento gioca un ruolo di assoluto rilievo nell’ambito di un’offerta regionale in grado di coniugaree tanta, tutti elementi manifestati in primis dagli autoctoni che hanno curato la propria creatura fino a renderla internazionale.La realtà di Misterbianco, infatti, non può lasciare indifferenti.Il suo volersi rinnovare ogni anno dimostra la piena volontà di alimentare ricordi, tradizioni, glorioso passato e omaggiare le vecchie generazioni preservandone le radici attraverso l’educazione dei giovani al sano divertimento nonché alla condivisione della creatività.I costumi costituiscono l’emblema di quanto di più bello può sprigionare lo spirito dell’, dapprima snocciolato dacostituitisi poi vere e propriedi lavoro cantieristico preposto all’intenso e minuzioso saper fare manifatturiero. Il crescente favore raccolto dalla manifestazione l’ha di fatto resa “ambasciatrice della creatività e della passione siciliana e misterbianchese nel mondo”, motivo d’orgoglio tutto italiano.Un connubio di cultura, teatro, arte, gastronomia, festa, animazione e musica investirà il pubblico accorso, scaldando l’atmosfera anche con spettacoli e tornei fieristici preliminari dedicati in particolar modo a bambini e ragazzi.Topiche sono le grandiose, dove decine di comparse rigorosamente del luogo avranno il privilegio di indossare abiti fatti a mano e di riconosciuto valore, prodigandosi in lunghe camminate per le vie del centro, balli, danze e corse in punta di piedi. Contestualmente fanno il loro ingresso i carri allegorici, portatori di ilarità e simbolismi tutti da scoprire.Ladecreterà l’associazione vincitrice per i migliori esemplari tessili, prima che la festa prosegua con serate e veglioni all’insegna del divertimento.Misterbianco (Catania).dal 22 al 24 aprile e dal 20 al 29 maggio 2022.programma completo e maggiori informazioni sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook dedicata.dai paesi etnei si arriva a Misterbianco percorrendo la SS121, mentre dai paesi ionici occorre imboccare la tangenziale in direzione; dall’aeroporto di Catania-Fontanarossa, procedere in tangenziale in direzioneprima di uscire a Misterbianco.In treno: stazione ferroviaria di Catania e da lì usufruire delle autolinee o del treno superficiale della FCE.In aereo: aeroporto di Catania-Fontanarossa.parcheggio Auchan per bus, Piazza Pertini per camper, piazze Cutuli, Urban II e Milicia, Isola Ecologica, piazzale Archimede e parcheggio Auchan per auto.Tutti questi parcheggi sono in posizione periferica ma collegati al centro da un servizio navette attivo esclusivamente nei giorni delle sfilate.