Il Carnevale di Putignano e il suo funerale

La Festa delle Propaggini

Le sfilate dei carri allegorici

Il Giovedì dei Cornuti e l'Ammasso

Festa dell'Orso

Estrema Unzione del Carnevale

Il Funerale del Carnevale di Putignano

La Campana dei Maccheroni

I carri 2024

Carta…Pestando – Titolo dell’opera “Questo mondo e l’altro”

cArteinregola – Titolo dell’opera “RewAInd”

Con le mani – Titolo opera “ChickPeace Love

Carta e Colore – Titolo dell’opera Revolution”

Carta Bianca – Titolo dell’opera “Retrofuturistico”

Cartaland – Titolo dell’opera “Il peso della inGiustizia”

Chiaro e Tondo – Titolo dell’opera “Le carillon d’époque”.

Informazioni, date, orari e prezzi del Carnevale di Putignano

Calendario delle aperture

hanno una lunghissima tradizione. In, in particolare, si svolge uno degli appuntamenti più antichi del mondo. Stiamo parlando ovviamente dello storico, che si svolge nel borgo della Murgia barese dal. Questa festa medievale si tramanda da oltre sei secoli con immutato vigore ed è considerata la celebrazione del carnevale più importante di tutto il sud Italia.Pare che in quell'anno l'Ordine dei Cavalieri di Malta avesse deciso di trasferire le reliquie di Santo Stefano proprio a; fu così che all'arrivo delle spoglie i contadini abbandonarono il lavoro nei campi e cominciarono a decantare in dialetto versi e racconti tradizionali, dando di fatto il via al primo carnevale.Tra le peculiarità di questa festa vi è la sua insolita durata: si comincia infatti molto presto, proprio nel(il 26 dicembre), quando la città regala al Santo, il primo martire cristiano, un cero che serve come rito espiatorio per il perdono dei peccati che si commetteranno durante il periodo del carnevale. È in occasione di questa giornata che si svolge, alla sera, la cosiddetta, che fonde le tradizioni spirituali contadine trecentesche con il profano della recita satirica in dialetto locale, attuata dai propagginanti.La festa però entra nel vivo con alcune date che precedono il Mercoledì delle Ceneri, rese spettacolari dalle sfilate dei carri allegorici; in realtà, la parata dei carri è relativamente recente: fu infatti il regime fascista a voler inserire questa tipologia di manifestazione più prettamente cittadina, borghese e dettata da uno spirito propagandistico, che è poi rimasta fino ai giorni nostri.Per lail tema scelto è "" e sono previste quattro giornate di, rispettivamentee poi ancora. Come si può notare, il calendario quest'anno ha subito qualche modifica rispetto alla tradizione, che vede di norma terminare il Carnevale il giorno del Martedì Grasso.Il, giorno dedicato a Sant'Antonio Abate, è il momento in cui si inizia a “fare sul serio”, per così dire: a partire da questo giorno inizia la tradizione dei giovedì in cui si prende di mira in tono goliardico una determinata classe sociale: il primo giovedì è inevitabilmente quello dei monsignori, a cui seguono – se il calendario lo permette, considerando la variabilità delle date del Carnevale ogni anno – i preti, le monache, i vedovi, gli scapoli (o pazzi), le donne sposate e gli, oggetto dell'accurato rito del taglio delle corna.Esistono alcune giornate particolari, come quella del, detta la, che ricorre nel giorno della Candelora. In questa occasione una compagnia teatrale locale organizza uno spettacolo itinerante per il centro del paese nel quale l'orso è protagonista grazie alle sue doti divinatorie, il cui apice è la previsione climatica-meteorologica – ecco nuovamente il legame con il mondo contadino – che l'animale fa in Piazza Plebiscito.La vigilia del Martedì Grasso è il giorno dedicato all'Estrema Unzione del Carnevale. Il nome suggerisce l'idea della fine dei festeggiamenti: sta per iniziare la Quaresima, notoriamente periodo di astinenza.In questa occasione un gruppo di finti sacerdoti gira alla sera in processione per Putignano “benedicendo” la città recitando in dialetto frasi sull'ormai morente Carnevale.Ilè, come da tradizione internazionale, il clou del carnevale. A Putignano si celebra il: alla tanto attesa sfilata, allegra e spensierata, dei carri allegorici, segue il rito del funerale che termina alla sera in Piazza Principe di Piemonte con il, simbolo del periodo di eccessi carnevaleschi che precede la Quaresima.L'ultimo atto della festa sarà la: 365 rintocchi di campana (inevitabilmente di cartapesta) ricorderanno ai presenti che il carnevale ritornerà l'anno successivo, e il momento sarà quello adatto per le ultime abbuffate e per scatenarsi negli ultimi balli ed eccessi prima che la mezzanotte conduca la platea al Mercoledì delle Ceneri e all'inizio di un più sobrio tempo di Quaresima.Ecco i nomi delle associazioni e delle opere ammesse al Carnevale di Putignano 2024.Carnevale di Putignano 20243, 630° edizione.centro storico di Putignano (Bari).26 dicembre, 4-11-13-17 febbraio 2024.(in attesa dei prezzi aggiornati per il 2024, riportiamo i prezzi dell'ultima edizione).Biglietto intero 15 € (acquistato online + diritti di prevendita);ridotto (dai 7 ai 12 anni) 10 € (acquistato online + diritti di prevendita);Al botteghino biglietto intero 18 euro (in contanti) oppure 16,50 € (con il POS).Al botteghino biglietto ridotto 13 € (in contanti) oppure 11,50 € con il POS.Bambini fino a 6 anni e residenti: ingresso gratuito.I prezzi sono relativi alle sole sfilate. Alcuni eventi e i concerti prevedono il pagamento di un supplemento.questi sono i principali appuntamenti del Carnevale di Putignano.- Martedì 26 dicembre 2023 dalle ore 15:30, Largo Porta Nuova: Festa delle Propaggini.- Dal 17 gennaio 2024 (giorno di Sant'Antonio Abate) in avanti iniziano i “Giovedì del Carnevale”.- Venerdì 2 febbraio: Festa dell'Orso.- Parate dei carri allegorici 2024:Domenica 4 febbraio, ore 15:30.Domenica 11 febbraio, ore 11.Martedì 13 febbraio, ore 19.Sabato 17 febbraio, ore 19.Maggiori informazioni e il programma completo sono disponibili sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook del Carnevale di Putignano.