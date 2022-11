Il mercatino di Natale di Lucca

Informazioni, date e orari dei mercatini di Natale a Lucca

Calendario delle aperture

quest'anno gli eventi durante le feste natalizie sono raccolti nel cartellone di iniziative, in programmaLa prima novità è ilrealizzato in Piazza Napoleone, un’area chiusa con banchi, pista di pattinaggio, giostrina, musiche e Fiera di Natale, mentre in Piazza San Frediano c'è uncon le classiche casette che vendono con prodotti di artigianato e decori natalizi, oltre alla presenza di un presepe proveniente da Bagni di Lucca.Lacon musica, laboratori, giochi e intrattenimento per grandi e piccoliè invece aperrta dall'8 dicembre all'8 gennaio alle Scuderie Ducali e l'Auditorium San Romano.Per quanto riguarda gli altri, il 3 e 4 dicembre è in programma un'edizione straordinaria diil mercato di artigianato di qualità, per l'occasione eccezionalmente alla Cavallerizza di Piazzale Verdi.Il Mercato Storico del Carmine si anima con il design artistico, le mostre fotografiche e l'arte delil 10-11 dicembre e poi ancora dal 17 al 23 dicembre, mentre ilè attivo in Piazza San Giusto dal 17 al 23 dicembre.Sabato 17 e domenica 18 dicembre 2022, infine, troviamo ilnei vicoli e nelle corti della zona attorno alla Cattedrale.LMN - Lucca Magico Natalecentro storico di Lucca.dal 2 al 24 dicembre 2022 (mercatini).il cartellone di eventi natalizi si sviluppa dal 25 novembre 2022 all'8 gennaio 2023.Mercatini di Natale:- Christmas Market (Piazza San Frediano) dal 2 al 24 dicembre 2022.- Fashion in Flair (Cavallerizza di Piazzale Verdi) 3-4 dicembre 2022.- Meraki Market (Mercato Storico del Carmine) 10-11 dicembre e dal 17 al 23 dicembre 2022.- Arti e Mestieri (Piazza San Giusto) dal 17 al 23 dicembre 2022.- Mercatino dell'Antiquariato (zona attorno alla Cattedrale) 17-18 dicembre 2022.Maggiori informazioni e il programma completo degli eventi sono disponibili sul sito ufficiale pagina Facebook di Lucca Turismo.