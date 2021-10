Il mercatino medievale di Natale a Ribeauville

Informazioni utili

Ildi Ribeauvillé è uno dei più conosciuti e apprezzati mercatini di Natale dell'Alsazia , anche per merito della splendida scenografia di questo borgo francese, tappa imprescindibile di un itinerario tra Alsazia e Lorena Per due weekend consecutivi, nelle giornate deluna visita in paese permette ai partecipanti di tuffarsi metaforicamente indietro nel tempo fino alcon i suoi giocolieri, i danzatori e i figuranti in costume che coinvolgono i partecipanti.Tra glidel Marché de Noël Médiéval si può fare shopping gratificando la propria voglia di trovare idee regalo interessanti.Da non perdere i prodotti dell'artigianato locale in vendita nelle decine di bancarelle che si susseguono per le vie deldove, tra le altre cose, in caso di una stagione invernale precoce, è possibile acquistare delle fumanti tazze diMarché de Noël Médiéval à Ribeauvillécentro storico di Ribeauvillé ( Francia ).4-5-11-12 dicembre 2021.il sabato ore 10-19, la domenica ore 10-18.tutte le informazioni sul sito ufficiale in aereo, si può sfruttare l'aeroporto internazionale di Strasburgo - Entzheim, situato a 58 km dalla città.Per arrivare in auto è necessario prendere l'autostrada A35 e uscire a Saint-Hippolyte, seguendo poi per Sélestat / Saint-Hyppolite, o in alternativa imboccare la strada statale N83. I parcheggi vicini al centro storico sono gratuiti. In ogni caso, vengono messe a disposizione anche delle navette che collegano la città con Colmar, con Riquewihr e con Kayersberg a un costo di 8 euro a persona.