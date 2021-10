I mercatini di Natale a Neuf-Brisach in Alsazia

Informazioni utili

L' Alsazia è una terra dalle mille sorprese e in occasione del periodo natalizio riserva sempre tante novità per i turisti ed i visitatori.Come Neuf Brisach , piccolo paese di poco più di 2.500 abitanti che è stato classificato appartenente al, grazie alle sue costruzioni tipiche risalenti ai secoli XVII e XVIII, ai tempi, cioè, di(uno dei più importanti ingegneri militari della storia).Proprio ai tempi del Vauban si rifà il, ambientato nel '700 sia per i costumi dei venditori che per le merci esposte.Un vero e proprio salto indietro nel tempo con i, che quest'anno si svolgononella sala delle feste nella piazza principale del paese.Le casette espositrici saranno proprio come quelle dei mercati contadini di secoli fa, e. Si potrà mangiare il cinghiale allo spiedo, fermarsi alle taverne che servono cibi preparati alla maniera del passato, comprare oggetti di artigianato e manufatti pregiati e ammirare il presepe realizzato dagli scultori André e Pascal Bosshardt.Il mercatino di Neuf Brisach riserva anche spazio agli animali della fattoria e ai mestieri di una volta, come il fabbro, la massaia che preparava pane e dolci in casa, gli ortolani. Molto suggestiva anche la manifestazione dedicata ai, per bambini e adulti.Marché de Noël d'Antan - Village 1700Place de la Mairie, Salle des fêtes, Neuf Brisach, Alsazia (Francia).Esposizione del Presepe: Eglise Saint Louis.Canti e racconti di Natale: spazi nei pressi dell'ufficio del Turismo.dal 10 al 12 dicembre 2021Mercato del '700: venerdì dalle 14 alle 20:30, sabato dalle 10 alle 21, domenica dalle 10 alle 18:30.Esposizione del Presepe: entrata libera per tutto il giorno.Canti e racconti di Natale: dalle 16:30 alle 17:30.ingresso gratuito.in treno alla stazione di Strasburgo coincidenze con treni per Basilea, Monaco o Parigi.In aereo: aeroporto di Strasburgo o Colmar, da lì proseguire in auto o in treno;In auto: autostrada A8 e A9 per la Svizzera; A1 e A2 in Francia, direzione Neuf Brisachse non ci si serve delle navette, il parcheggio è gratuito, dietro la piazza del mercato.