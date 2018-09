I mercatini di Natale a Eguisheim in Alsazia

Informazioni utili

Calendario delle aperture

Novembre 2018 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Dicembre 2018 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Il periodo dell'Avvento è sempre più vicino e, come ogni anno dal 2008, anche stavolta, in Alsazia , prepara i suoi mercatini e gli eventi di Natale. Per quest'anno l'appuntamento è(chiuso il 24-25-26 dicembre).Luci, colori, suoni e sapori, ma anche cose belle da toccare: tutti e cinque i sensi dei visitatori vengono coinvolti quando si trovano ad Eguisheim per il Natale.Le casette/bancarelle inespongono, infatti,: dalle leccornie dolci e squisite per i più piccoli (come il pan di zenzero), al vin brulé per riscaldarsi, fino a bellissimi addobbi per il Natale (oggetti di legno per la casa, statuine per il Presepe, decori per l'albero). Ci saranno anche bellissimifatti a mano e stoffe calde per plaid e maglioni per l'inverno.Ma non è finita qui, perché Eguisheim ha in serbo un fitto programma di attività per chi visita il paese nel periodo dell'Avvento:, fino a Babbo Natale che si fermerà nelle principali piazze per distribuire doni a tutti i bambini ed accogliere le loro richieste e le loro letterine.Mercatini di Natale ad Eguisheim - Marché de NoëlPlace du marché e Place Mgr Stumpf, Eguisheim, Alsazia (Francia).dal 30 novembre al 30 dicembre 2018. Chiuso il 24-25-26 dicembre.tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.00, tranne il sabato (dalle 9.00 alle 20.00).tutte le informazioni sul sito ufficiale in bus con navette dalla stazione ferroviaria di Colmar fino alle poste di Eguisheim (prezzo dai 5 agli 8 euro a persona);In aereo: dall'aeroporto di Colmar o da quello di Bale Mulhouse, proseguire fino ad Eguisheim in taxi, auto, o bus;In trenoscendere alla stazione di Colmar e poi proseguire in taxi, auto o bus;In auto: autostrada A35, uscita Sainte Croix en Plaine, poi proseguire per Eguisheim, oppure RU83, direzione Eguisheim;se non ci si serve delle navette, si può usufruire del parcheggio sul retro del Municipio, sulla Gran Rue (prezzo: circa 6 euro tutta la giornata).