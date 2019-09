I mercatini di Natale a Munster in Alsazia

Informazioni utili

, sopito borgo alsaziano ubicato nell'area alto renana francese, occupa un piccolissimo ma rilevante spazio dell'omonima valle, avviluppata dal, vastissima zona ricoperta da prati, foreste e complessi montuosi assolutamente fenomenali. Si tratta di una tappa ideale durante un itinerario tra l'Alsazia e la Lorena in qualsiasi stagione dell'anno.L'inverno, oltre al freddo e neve, porta anche un evento folcloristico molto atteso, ovvero il classicissimodi Munster , altrimenti detto Bredlamarik (derivazione terminologica dal nome del dolce tipico alsaziano, il bredla).Concentrato interamente nella centrale, il mercatino annoverache al loro interno tripudiano di tradizione, tradotta in primis in esposizione di perle gastronomiche imperdibili come i bretzel, i kougelhopf, il pan pepato e il miele di abete dei Vosgi. La lista prosegue con esemplari dell'arte artigiana, decorazioni e addobbi.Per il turista l'offerta risulta veramente ampia e appagante grazie ai tanti eventi, sia contestuali che collaterali, come le animazioni, gli spettacoli e gli intrattenimenti in genere, il tutto sotto la maestosità di un grandeilluminato per l'occasione. Il mercatino si svoge nei weekend e nei giorni della settimana che precede il Natale ed è ormai un riferimento tra i mercatini natalizi in Alsazia L'esaurirsi del periodo dell'non implica, tuttavia, la fine delle feste, che invece proseguono all'insegna di un secondo mercatino, il, che inizia il 26 dicembre sempre nella Piazza del Mercato con bancarelle e casette in legno che sfoggiano prodotti tipici dell'alsaziano.La struttura più vicina dove soggiornare senza perdersi niente della manifestazione è il, che ogni anno accoglie decine di turisti desiderosi di farsi avvolgere dalla magia di una terra placida e sognante.Mercatino di Natale / Marché de Noël - BredlamarikPlace du Marché, Munster (Francia).23-24-30 novembre, 1-7-8-14-15-21-22-23-24 dicembre 2019.sabato e domenica dalle 9:30 alle 19. Il 23 e 24/12 dalle 9:30 alle 16.Mercatino dell'Anno Nuovodal 26 al 31 dicembre 2019.dalle 14 alle 19, il 31 dicembre dalle 10 alle 16.tutte le informazioni sul sito ufficiale in auto è raggiungibile percorrendo la A5 con uscita diretta in StataleIn treno: Munster ha una propria stazione e la rete ferroviaria collega anche i comuni limitrofi a ColmarTutti gli hotel della zona hanno un parcheggio privato per i propri clienti.