I mercatini di Natale a Riquewihr in Alsazia

Informazioni utili

Calendario delle aperture

Novembre 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Dicembre 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Il Natale, con tutte le sue magie e le, ammanta ogni angolo e ogni anfratto della graziosa cittadina di Riquewhir , un piccolo gioiello incastonato tra le calde tinte delle campagne e daie che durante l'Avvento si arricchisce della suggestiva presenza deiQuesto piccolo borgo nell'est della Francia conta circa 1200 abitanti.Caratteristiche e pittoresche le sue vie sormontate dalle alte mura che riconducono a un passato non proprio tranquillo, ma il cui ricordo riporta alla mente immagini di dame e cavalieri. La magia della fiaba si stempera nei toni rossi, verdi e oro del Natale che anima le vie del borgo donandogli un'atmosfera incredibile e unica. Le antiche case a graticcio diventano scintillanti nella notte, quando le loro facciate vengono adornate con una moltitudine di lucine.Proprio in questa cornice così ricca di suggestioni, ogni anno viene allestito uno dei più bei mercatini di Natale di tutta l'Alsazia , fatto di piccoli e graziosi stand dove si possono trovare i manufatti dell'artigianato locale, ma anche gustosi piatti della tradizione tutti da scoprire. Il tutto, ovviamente, data la nomea della località quale eccellente produttrice vinicola, viene annaffiato da bicchieri di vino, tra uno stand e l'altro, per sopportare con più facilità il freddo, o nelle cantine aperte, che nel periodo natalizio, in occasione del mercatino, vengono addobbate a tema e aperte per i visitatori.In questo contesto, nellesi può partecipare a diverse attività, sia per adulti che per bambini, dai workshop culinari a quelli artigianali in cui imparare a creare un piatto della tradizione o un oggetto fatto a mano.Il mercatino di Natale di Riquewihr si svolgetra le vie del centro, in Place Fernand Zeyer, Esplanade des Remparts e Rue de Général de Gaulle.Marché de Noël traditionnel de RiquewihrPlace Fernand Zeyer e dintorni, Riquewihr (Alsazia, Francia).dal 30 novembre al 22 dicembre 2019.lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 10 alle 18:30;sabato e domenica dalle 10 alle 19:30;tutte le informazioni sul sito ufficiale per raggiungere Riquewihr in aereo si può atterrare nei vicini aeroporti, a circa una settantina di chilometri, come quelli di Basilea-Mulhouse-Friburgo o di Strasbourg-Entzheim.In treno si raggiunge la stazione ferroviaria di Colmar da cui il grazioso borgo dista circa 15 km. Collegamenti da Parigi In auto ci sono diverse possibilità: la migliore è quella di raggiungere Colmar e proseguire poi per il borgo. Da Milano, per esempio, si prende la A2, E25, A35 e si segue in direzione di D83 per poi prendere l'uscita 23 dalla A35, infine D3 in direzione del paese.per raggiungere la zona del mercatino è bene parcheggiare fuori dal centro e raggiungerlo con le numerose navette. Tra le varie possibilità si può parcheggiare a Ribeauvillé, enterprise Cordon, zona d'attività di Muehlbach, uscita 20 dalla A35, il costo è di 2 euro l'ora. Un servizio navetta collega, ogni 20 minuti, direttamente con la place du Général de Gaulle.