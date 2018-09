I mercatini di Natale a Kaysersberg in Alsazia

Informazioni utili

Calendario delle aperture

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Anche la cittadina di Kaysersberg , in Alsazia , può vantare un mercatino di Natale decisamente suggestivo, visto anche lo scenario: ci troviamo, infatti, in una località che pare essere immersa, dal punto di vista degli edifici civili e religiosi, nelGli stand e le bancarelle del mercatino sono distribuiti tra il cuore dell'(tra l'Eglise Sainte-Croix e l'ufficio del turismo) e le vie dietro l'Eglise Sainte-Croix.A pochi passi dalla chiesa, quindi, in pieno spirito natalizio ci si può rilassare con una passeggiata o con un po' di shopping, entrando in contatto con gli, dai fiorai ai venditori di ceramiche, dai(che sono rappresentanti di una tradizione molto diffusa in questa regione) ai produttori di pane speziato.Per un po' di ristoro e per riscaldarsi, poi, non c'è niente di più indicato di un bel bicchiere dida gustare in uno dei graziosi negozi di legno del posto.Mercatino di Natale di Kaysersberg - Le Marché de Noël authentiquenel centro storico e dietro l'Eglise Sainte-Croix, Kaysersberg ( Francia ).dal 30 novembre al 23 dicembre 2018 solo il venerdì, sabato e domenica.dalle 10 alle 20 per tutti i weekend.tutte le informazioni sul sito ufficiale per giungere a Kaysersberg è consigliabile prendere la navetta che parte dalla stazione di Colmar , e che fa fermata esattamente in corrispondenza del mercatino; inoltre, la navetta passa anche dai mercatini di Riquewihr e di Ribeauvillé . Il prezzo del biglietto per tutta la giornata è di 8 euro (i bambini con meno di 12 anni non pagano), e c'è una navetta ogni 30 minuti.