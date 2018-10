La Regina dei Ghiacci a Macugnaga, ai piedi del Monte Rosa

Informazioni utili

Ai piedi del Monte Rosa e sulle sponde del Lago Maggiore, in provincia del Verbano-Cusio-Ossola in Piemonte, il paese di Macugnaga riserva ai suoi visitatori: giornate da trascorrere sciando su vaste piste ben tenute e poi scoprendo i Segreti di Babbo Natale o incontrando la Regina dei Ghiacci all'Alpe Bill.Tra le attività che l'iniziativa propone ai suoi visitatori, c'è la possibilità di ricercare le pepite d'oro nella Miniera d'Oro, oppure vivere come secoli fa nella Casa Walser, o salire in funivia fino al cuore del ghiacciaio per incontrare la Regina dei Ghiacci, passeggiare con le lanterne nel villaggio e assistere allo show natalizio di Babbo Natale.La nuova edizione dellaa Macugnaga comincia il 17 novembre 2018 e termina il 16 dicembre 2018: attenzione, perchè lo spettacolo è in programma solo alla(e evenerdì 7 dicembre) e bisogna prenotare il biglietto. Sempre nell'ambito delle stesse date, ma ogni, è previsto l'evento "" che comprende il musical, la passeggiata con le lanterne e l'arrivo di Babbo Natale. Per i dettagli sulle date rimandiamo allo specchietto riepilogativo in fondo all'articolo.Ricordiamo inoltre che l'iniziativa di Macugnaga è strettamente legata a quella della Grotta di Babbo Natale di Ornavasso : esiste anche un biglietto Super Weekend che consente di partecipare ad entrambi gli eventi al prezzo di 26.50 €.A Macugnaga si viene anche per sciare, cimentandosi con le discese delle piste del Monte Moro , ad est del Monte Rosa.In alternativa si potrà ammirare il paesaggio circostanteverso il Lago delle Fate o lungo i suggestivi percorsi verso la Valle Quarazza.Regina dei Ghiacci e Segreti di Babbo NataleMacugnaga - Monte Rosa (Verbano-Cusio-Ossola).17-18-24-25 novembre e 1-2-7-8-9-15-16 dicembre 2018.adulti 15,50 euro (gratuito fino a 3 anni di età) e comprende la salita in funivia.sabato 17-24 novembre e 1-8-15 dicembre spettacolo "I segreti di Babbo Natale".Domenica 18-25 novembre, venerdì 7 dicembre e domenica 2-9-16 dicembre spettacolo "La Regina dei Ghiacci".Maggiori informazioni sul sito ufficiale in auto percorrendo l'autostrada A26 (Genova Voltri/Gravellona Toce) uscita Piedimulera e poi strada regionale 549;in bus da Domodossola autolinee Comazzi per Macugnaga (quinta fermata) oppure Trasporti generali VCO;in treno da Torino o altra località scendere alla stazione di Domodossola e poi proseguire in auto, in bus o in taxi.molto comodo il parcheggio in area 1 a Piazza Municipio, altrimenti si potrà usufruire dei parcheggi gratuiti in Piazzale Mignon o in Via Imseng.