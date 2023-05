La Fiera di San Bernardo a Macugnaga

Intitolata al Patrono delle Alpi e protettore delle genti di montagna, la Fiera di San Bernardo di Macugnaga si ispira alla ben più antica fiera mercantile di Maria Assunta, che si svolgeva nel Medioevo presso la Chiesa Vecchia. Oggi la fiera è tutta dedicata all’artigianato alpino e Walser.



La Fiera di San Bernardo è un appuntamento che richiama sempre più artigiani provenienti dal Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Svizzera e Trentino-Alto Adige, che espongono i propri prodotti dando dimostrazione delle diverse tecniche di lavorazione. Troviamo così sculture in legno e in pietra, ceramiche, ricami, cesti intrecciati, ferri battuti e attrezzi da lavoro.



Tema della XXXV edizione della Fiera di San Bernardo è "Quale futuro per la Montagna? Ripopolamento e opportunità di sviluppo delle Alte Terre alla luce del cambiamento climatico". Il programma si sviluppa in tre giornate – rispettivamente il 7-8-9 luglio 2023 – e propone appuntamenti classici come il Concorso estemporaneo di scultura su legno, la mostra-mercato, laboratori, incontri e premiazioni. Riportiamo il programma completo nello specchietto riepilogativo in fondo all'articolo.

Informazioni, date e programma della Fiera di San Bernardo

Calendario delle aperture

Fiera di San Bernardo: Macugnaga (Verbano-Cusio-Ossola, Piemonte).: 7-8-9 luglio 2023.: ingresso gratuito.Venerdì 7 luglioore 14:30 - Ufficio I.A.T. Staffa: XXI Concorso estemporaneo di scultura su legno (apertura e consegna tronchi di tiglio).Sabato 8 luglioore 7 - Ufficio I.A.T. Staffa: accoglienza espositori;ore 9:30 - Apertura al pubblico della Mostra Mercato XXXV Fiera di San Bernardo;ore 11:30 Tanzloube - Piazza Municipio: “Macugnaga e il Monte Rosa, Montagna del popolo Walser”. Premiazione del VI Concorso Letterario Internazionale (biennale);ore 15 - Tanzloube - Piazza Municipio: Inaugurazione Ufficiale XXXV Fiera di San Bernardo alla presenza delle Autorità e del Sindaco del Comune di Macugnaga e presentazione della Giuria Tecnica e del XXI Concorso Estemporaneo di Scultura su legno;ore 16:30 - Kongresshaus - StaffaConvegno sul tema: "Quale futuro per la Montagna? Ripopolamento e opportunità di sviluppo delle Alte Terre alla luce del cambiamento climatico". Interventi di Luca Mercalli, Annibale Salsa, Enrico Rizzi e Luciano Caveri - Modera Barbara Zanzi;ore 16:30 - Bambini al Dorf–Staffa: laboratorio di panificazione con la farina di segale e caccia al tesoro Walser (in caso di pioggia l’evento non si terrà);ore 19:30 - Casa Alpina - Staffa: brindisi di saluto con ospiti e autorità;ore 20:30 – Kongresshaus - Staffa: In capo al mondo, in viaggio con Walter Bonatti. Spettacolo teatrale di Luca Radaelli e Federico Bario (www.teatroinvito.it). A seguire Conferimento dell’Insegna di San Bernardo al metereologo Luca Mercalli.Domenica 9 luglioore 10 - Chiesa Parrocchiale: S. Messa celebrata da monsignor Pier Giacomo Grampa, vescovo di Lugano, con i canti del Coro Monte Rosa. A seguire dalla Chiesa Parrocchiale solenne Processione di San Bernardo con la presenza dei gruppi Walser con i costumi tradizionali.Chiesa Vecchia: tradizionale benedizione degli attrezzi da montagna, incanto delle offerte sotto il “Vecchio Tiglio”, distribuzione del pane di segale al Forno del Dorf.Ore 15:30 - Tanzloube - Piazza Municipio - StaffaPremiazione espositori XXXV “Fiera San Bernardo”Premiazione scultori del XXI Concorso estemporaneo di scultura su legnoConsegna del “pane dell’amicizia” ai gruppi Walser intervenutiChiusura della manifestazione con il saluto del Sindaco.Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina ufficiale della fiera e sul sito dello IAT di Macugnaga : Macugnaga si trova circa 40 km a sud-ovest di Domodossola, quasi al confine con la Valle d’Aosta e con la Svizzera. La località è raggiungibile in auto dalla A26 (uscita Pieve Vegonte), per poi proseguire sulla SS549 Piedimulera – Macugnaga.