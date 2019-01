Informazioni utili per partecipare al Carnevale di Ferrara

Nel XIV secolo alla Corte degli Estensi si solea festeggiare il Carnevale. Le atmosfere di un tempo stanno per ritornare con il Carnevale Rinascimentale Estense a Ferrara, che ha ormai cambiato nome inNiente carri allegorici, ma un vero e proprio tuffo nel passato tra balli e danze in costume nelle location più rappresentative del Rinascimento ferrarese. Ferrara si animerà con costumi d'epoca, sbandieratori, spettacoli e danze che riporteranno a respirare le atmosfere uniche del Rinascimento. La figura principale a cui questo particolare festeggiamento del carnevale sarà dedicata è Lucrezia Borgia, nel cinquecentenario della sua morte. È per questa ragione che il tema del Carnevale degli Este 2019 sarà il regno vegetale, riprendendo il dipinto di Bartolomeo Veneto che ritrae la stessa Lucrezia Borgia in veste di Flora.In un turbinio di maschere d'epoca, balli, spettacoli con sbandieratori e giocolieri nei luoghi più suggestivi di Ferrara, come le affascinanti vie del centro storico e isi svilupperanno quindi gli eventi della manifestazione.La tradizione del Carnevale Rinascimentale a Ferrara è una delle poche che può vantare radici lontane nel tempo, appunto nel XV secolo. Oggi è organizzato con la collaborazione dell', dell'e delNon è ancroa stato divulgato il programma ufficiale della manifestazione, ma il clou dell'iniziativa si concentrerà nei due fine settimana del 23-24 febbraio e del 2-3 marzo 2019.Si potrà assistere a entusiasmanti giochi di fuoco, danze incalzanti ed esibizioni degli sbandieratori.Il programma sarà comunque prvedibilmente intenso per tutto lo svolgimento del Carnevale e non mancherà la possibilità di degustare l'ottima cucina tradizionale e visitare i luoghi più significativi della città.Carnevale degli Estecentro storico di Ferrara (Emilia-Romagna).dal 22 febbraio al 3 marzo 2019.in attesa del programma ufficiale, consultabile sul sito del Palio di Ferrara Ulteriori informazioni sulla pagina Facebook del Carnevale di Ferrara.Foto © Delphi International / Geppy Toglia