Tour per golosi: visita ai produttori e ai musei dedicati al cioccolato

Casa del Cioccolato a Perugia, Umbria

Museo del Cioccolato di Norma, Lazio

Cioccolocanda a Vicoforte, Piemonte

Alprose Experience Center a Caslano, Svizzera

Casa del Cioccolato Lindt a Kilchberg, Svizzera

Zotter Experience World, Austria

Musée du Chocolat a Strasburgo, Francia

Museu de la Xocolata a Barcellona, Spagna

È risaputo che ilsia uno degli alimenti più amati. Eppure, alle nostre latitudini, è arrivato solo recentemente. Fino all'epoca delle grandi esplorazioni (XV e XVI secolo), infatti, qui non sapevamo neanche cosa fosse. Furono i primi navigatori che si spinsero oltreoceano a portare in Europa i semi del cacao, che allora era conosciuto solo dalle popolazioni indigene, le quali lo consideravano il, oltre che una preziosa moneta di scambio commerciale.Data la necessità di importarlo da luoghi così lontani, i costi del cacao erano proibitivi per la maggior parte della popolazione e, di conseguenza, il suo consumo è rimasto a lungo un privilegio di pochi.Con lo sfruttamento colonialista della manodopera locale, unito al miglioramento delle tecniche di produzione, lal'ha trasformato in un alimento di consumo sempre più comune, tanto che oggi si trova in tutte le forme e di tutti i tipi, anche con una grandetra un prodotto e l'altro. È ovviamente la qualità a fare la differenza in questo senso: non solo le, ma anche il tipo di produzione (artigianale o industriale) influisce molto sul costo del prodotto finito.Il cioccolato viene ottenuto partendo dalle fave di cacao, che in generale si coltivano nelle zone tropicali. Non è un caso, infatti, che i cacao più pregiati siano quelli latinoamericani e africani (le, in particolare, sono tra le più famose), i quali vengono esportati in tutto il mondo - Italia compresa - dove sono poi lavorati e trasformati in autentiche prelibatezze.Visto che anche noi amiamo la cioccolata, abbiamo cercato qualche spunto per un. Ecco cosa abbiamo scoperto.In Italia il modo migliore per scoprire le dolcezze della cioccolata è quello di dirigersi nel suo centro geografico, ovvero l'Umbria. Qui troviamo lacurata dalla, che permette una visita a 360° del mondo della cioccolata, dove esplorare la storia del cacao e dei suoi derivati visitando il, per poi sperimentare in prima persona le tecniche di preparazione frequentando la Scuola del Cioccolato, non dimenticandosi una sosta alper i dolcissimi souvenir.Ogni anno, inoltre, nelle strade del centro di Perugia si svolge l', uno dei più importanti festival del cioccolato a livello europeo.La Casa del Cioccolato si trova ain località S. Sisto, in via San Sisto 207/C.Maggiori informazioni: sito ufficiale della casa del Ciocciolato Rimanendo nel Centro Italia, ma spostandoci un po' più a sud, nel, troviamo un altro importante dolce luogo: è il, in provincia diSorto nel 1995, il museo consente di scoprire l'eredità del popolo Maya che per primo conobbe i segreti del frutto del Theobroma cacao, definendolo "il cibo degli Dei". Se Colombo fu il primo a importarne i semi, ma senza capirne il gusto a causa del sapore amaro del cacao grezzo, furono i monaci spagnoli a dare una svolta alla cioccolata, aggiungendole zucchero e vaniglia.La visita vi farà aumentare a dismisura la voglia di dolcezza, soprattutto dopo l'incontro con la, dove provare una degustazione gratuita. Prenotando in anticipo, inoltre, è possibile fare sperimentare ai bambini il laboratorio didattico della Scuola del Cioccolato.Il Museo del Cioccolato "Antica Norba" si trova in via Capo dell'Acqua 20 a Norma (LT).Maggiori informazioni: sito ufficiale del Museo del Cioccolato di Norma e sulla pagina Facebook dedicata.Spostiamoci ora in, e più precisamente a, in provincia di, dove grazie al lavoro del Maestro Cioccolatiere Silvio Bessone è nato uno dei poli della cioccolata più interessanti e dinamici dell'intero Stivale.Qui troviamo unacon sei camere da letto dedicate ad altrettanti paesi produttori di cacao, dove provare esperienze uniche come il bagno nel cioccolato di coppia in una vasca di 80 litri di cioccolata calda a 40°C, oppure godersi il servizio da fonduta con frutta fresca (o secca) che si trova in camera, ma anche un ristorante e un annessodove conoscere la storia del cacao e imparare a conoscerne i segreti. L'esperienza, com'è facile intuire, è immersiva e, al piano inferiore, la fabbrica di cioccolato artigianale propduce prelibatrezze che si possono acquistare nello spaccio aziendale.La Cioccolocanda si trova in via Francesco Gallo n°19/21 a Vicoforte (CN).Maggiori informazioni: sito ufficiale della Cioccolocanda Altri luoghi dolcissimi da visitare, ovviamente a tema cioccolata, si trovano a poca distanza dall'Italia. In, ad esempio, merita una visita ila Caslano, in. Ci troviamo in un luogo di per sè magico, sulle rive del lago di, ma anche in uno dei poli della cioccolata più importanti d'Europa: qui dal 1957 vengono prodotte ogni anno 8.000 tonnellate di cioccolata, che vengono esportate in tutto il mondo.Presso gli stabilimenti si trova il museo, unche ripercorre la storia del cacao e i modi di produzione: all'interno della fabbrica una passerella sospesa permette ai visitatori di vedere dall'alto tutte le fasi del processo produttivo fino a ottenere il cioccolato finito.Dopo il tour, una visita al negozio Alprose permette di acquistare le dolcezze aIl Museo del Cioccolato Alprose si trova in via Rompada n°36, 6987 Caslano (Svizzera).Maggiori informazioni: sito ufficiale dell'Alprose Una delle marche di cioccolato più famose del mondo è svizzera; la Lindt, infatti, ha i suoi stabilimenti vicino a, nel paese diNella sede della storica fabbrica della Lindt & Sprüngli ha inaugurato nel 2020 la, che propone un museo, una fontana di cioccolato fuso alta più di 9 metri, laboratori, assaggi, il più grande Lindt Chocolate Shop del mondo e molto altro, per un'esperienza coinvolgente e golosa sulle rive del Lago di Zurigo.Andiamo in, dove facciamo rotta a est di, e più precisamente in località Bergl, nei pressi di Riegersburg, a circa due ore e mezzo daQui sorge la, dove il localepropone diverse attrazioni come i Choco Tour tra gli assaggi del Chocolate Theatre, gli acquisti al Chocolate Shop, la fattoria bioogica d'avventura Edible Zoo e l'annesso ristorante biologico, dove si servono prodotti provenienti dagli orti e dai pascoli della Zotter.La Zotter Schokoladen Manufaktur si trova in Bergl 56, Riegersburg (Austria).Maggiori informazioni: sito ufficiale del Zotter Experience World Inesiste la Route du Chocolat et des Douceurs d'Alsace, un itinerario che attraversa la regione dell'da nord a sud e offre dolcissimi spunti di viaggio tra località dove numerosi laboratori dolciari artigianali producono cioccolato, biscotti e dove si trova anche qualche museo dedicato, come ildi, ospitato nella sede dellaIl Museo del Cioccolato si compone di varie aree tematiche e racconta la storia e il processo di lavorazione del cacao e del suo viaggio dall'Equatore all'Alsazia, ma dispone anche di un laboratorio dimostrativo, corsi a tema, un ristorante e ovviamente un negozio dedicato al mondo del cioccolato.Il Musée Les Secrets du Chocolat par Schaal si trova in rue du Pont du Péage, 67118 Geispolsheim (Strasburgo, Francia).Maggiori informazioni: sito ufficiale del Musée du Chocolat



Chiudiamo il nostro tour tra i musei del cioccolato in Europa andando in Spagna, nella città di Barcellona, e più precisamente nel centralissimo quartiere di El Born, nella Ciutat Vella.

Il Museo del Chocolate (Museu de la Xocolata, in catalano) si trova in un edificio storico - l'antico convento de Sant Agustí - e propone un percorso storico completo che parte dalle origini del cioccolato, mettendo in risalto le sue proprietà nutritive e medicinali.

Fin dal XV secolo il cioccolato ha avuto un ruolo importante nel tessuto economico e sociale di Barcellona, il cui porto era il punto di partenza per il commercio di questo prodotto nel continente, ed è sempre qui che alla fine dell'Ottocento il cioccolato fu trasformato per la prima volta da bevanda a prodotto solido.



Il Museo del Cioccolato si divide in otto aree tematiche e offre un viaggio completo attraverso la storia di questo alimento, dalle sue origini come bevanda piccante tra i popoli mesoamericani, la cosiddetta Xocoatl.

Il percorso si conclude nel negozio-caffetteria, dove degustare e acquistare il cioccolato di produzione propria, ma nel mezzo c'è di tutto: l'area in cui si spiega il processo di fabbricazione dal seme al prodotto finito, quella dedicata al cioccolato come fonte d'ispirazione dell'arte della cultura, l'ambito della pasticceria, la zona interattiva degli audiovisivi, una visita ai macchinari utilizzati nella lavorazione del cioccolato e infine una serie di attività e laboratori disponibili su prenotazione.

Il Museu de la Xocolata si trova in calle Carrer Comerç n°36, El Born, Barcellona (Spagna).

Maggiori informazioni: sito ufficiale del Museu de la Xocolata.

Cortesia foto: Pit Stock / Shutterstock.com