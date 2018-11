CioccolaTour a Binago, la Festa del Cioccolato

Informazioni utili, date e orari della manifestazione

Una gustosa iniziativa scalda l'atmosfera nella fase mediana dell'autunno e lo fa a Binago, paesello di appena 4.000 abitanti a pochi chilometri dal lago di Como. Il paese ha accumulato nelle passate cinque edizioni un gradimento notevole e allora si replica nuovamente. Si tratta di una manifestazione gastronomica volta a scoprire il territorio e soprattutto le aziende che vi lavorano, pronte a offrire agli avventori un saggio della loro produzione attraverso il cioccolato, un alimento che piace a tutti, giovani, adulti e bambini e fa tanto bene al corpo e all'umore. Preparato con materie prime di assoluta qualità, è una delizia che appaga i sensi e dà carburante alle gambe nel corso della lunga e divertente passeggiata articolata in tappe coincidenti con altrettante aziende. Le iscrizioni all'evento si protrarranno dalle ore 13.30 fino alle ore 15.00 e poi via alla scoperta della dolcezza gastronomica anche qualora dovesse piovere, per cui armatevi eventualmente di ombrello. Partenza dalla palestra comunale, arrivo al parco comunale. Il ricavato, tiene a sottolineare il Comune, sarà devoluto in beneficenza. Cioccolatour, Binago (Como), 18 novembre 2018, dalle ore 15.00, € 6.50 con tazza omaggio.