Eurochocolate, a Perugia il festival del cioccolato

Classico, fondente, al latte: dall’aroma più tradizionale agli accostamenti più arditi; in praline, tavolette o creme spalmabili. È lui, il cioccolato, il re diin programma aCome da tradizione tutti i golosi d'Italia sono invitati a gustare l’alimento antidepressivo per eccellenza. Va da sé che in un periodo di emergenza sanitaria come questo la formula cambi e non ci si possano attendere i numeri degli anni "normali", quando a partecipare alla più grande fiera del cioccolato italiana sono solitamente oltre un milione di visitatori che si riversano nelle strade diLa 27° edizione die si trasferisce momentaneamente indoor nei 14.000 m² di, in località, a circa 16 km da Perugia, in attesa di potere riprendere la classica ambientazione nel centro del capoluogo umbro nel 2022. È ovviamente un anno di transizione, ma simbolicamente il centro storico di Perugia ospiterà un appuntamento in Piazza IV Novembre.Il tema di Eurochocolate 2021 è "" e la fiera accoglie oltre 130 espositori tra grandi aziende e realtà artigianali del settore, per un totale di oltre 6.000 referenze di prodotti al cioccolato.Il format è nuovo per permettere alla manifestazione di svolgersi in sicurezza nel rispetto delle norme vigenti, tra cui l'obbligo diper tutti i maggiori di 12 anni per accedere alla fiera.Eurochocolate si divide in tre aree tematiche:, che comprende gli eventi e gli spazi della Fabbrica del Cioccolato, Eurochocolate World, la Piantagione di Cacao, giochi e laboratori per bambini, degustazioni e attività didattiche, incontri, cooking show e musica dal vivo:, con il Villaggio delle Spalmabili, i liquori al cioccolato, le tavolette, il cioccolato gluten free e vegan, la vendita di cioccolato sfuso, un ricco assortimento di prodotti provenienti dal mercato equo e solidale, il Gianduotto District, il Modica District e i cioccolati internazionali;, l'area in cui personalizzare il cioccolato e gli incarti, partecipare a giochi a tema e ai laboratori golosi, ammirare le maxi installazioni, acquistare gadget, provare le proposte della Pastry Area o ancora fare una pausa salata con lo street food.L'è a pagamento (intero 8 € per i giorni feriali, 10 € per sabato o domenica), mentre il biglietto ridotto (10-18 anni) è di 4 € per i feriali e 5 € il sabato o la domenica.Il biglietto intero comprende in omaggio una confezione di Choco in Casa con 8 cioccolatini assortiti, 10 monete in cioccolato e assaggi dei migliori prodotti degli sponsor, da ritirare direttamente in fiera.Eurochocolate - International Chocolate ExhibitionUmbriafiere, Piazza Moncada, Bastia Umbra (Perugia).dal 15 al 24 ottobre 2021.festival gastronomico.biglietto intero 8 € per i giorni feriali, 10 € per sabato o domenica;biglietto ridotto (10-18 anni) 4 € per i feriali e 5 € per sabato o la domenica;gratuito sotto i 10 anni.I biglietti si possono comprare anche online sul sito della manifestazione.feriali dalle ore 10 alle 20;sabato dalle ore 9 alle 20;domenica dalle ore 9 alle 22.il pubblico può partecipare liberamente a tutte le attività in programma ma alcune iniziative, seppure gratuite, richiedono la prenotazione perché si svolgono in spazi con posti limitati.Maggiori informazioni e programma completo sul sito ufficiale in auto provendendo da nord Autostrada del Sole A1 uscita Bettolle-Valdichiana, quindi raccordo autostradale Perugia-Assisi;Autostrada Adriatica A14 uscita Fano e proseguire sulla Flaminia in direzione Perugia;Superstrada E45 (Cesena – Orte) uscita per Assisi, Bastia Umbra, Foligno.In auto provenendo da sud: Autostrada del Sole A1uscita Orte e proseguire sulla Superstrada E45 in direzione Perugia - Assisi;Autostrada Adriatica A14 uscita Civitanova Marche e proseguire in direzione Foligno - Perugia;Superstrada E45 uscita per Assisi, Bastia Umbra, Foligno.Per chi arriva in treno: stazione di Assisi e poi proseguire in taxi oppure con la navetta bus andata/ritorno (solo sabato e domenica).