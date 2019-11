I mercatini di Natale a Sondalo e le Strade di Cioccolato

Strade di Cioccolato

Sondrio

Calendario delle aperture

Domenica 8 dicembre 2019 si svolge a Sondalo (provincia di Sondrio) la manifestazione, un evento giunto quest'anno alla nona edizione e che propone al pubblico un percorso itinerante con i mercatini di Natale lungo le strade del paese, accompagnato dalla degustazione di cioccolata calda.Si tratta di uno degli appuntamenti più attesi e gustosi del periodo natalizio in Valtellina. Lungo le vie del paese disaranno quindi allestiti anche i tipici mercatini di Natale, e nel corso della giornata saranno organizzati degli spettacoli di animazione per grandi e piccini.La giornata prenderà il via alle ore 10, quando via Garibaldi verranno aperti gli stand dedicati ai, dove saranno esposti i prodotti artigianali tipici del territorio dedicati al Natale. Dalle ore 13 saranno aperte le iscrizioni alle Strade di Cioccolato secondo la formula ormai collaudata nel corso delle precedenti edizioni.Pagando il, infatti, i visitatori avranno non solo il diritto all'ingresso alla manifestazione, ma riceveranno anche una tazza con il logo della manifestazione che verrà distribuita a partire dalle ore 16, nel momento in cui inizieranno le degustazioni della cioccolata calda.I più piccoli avranno la possibilità di visitare il, all'interno del quale saranno allestiti degli spazi con trucca bimbi, laboratori creativi e palloncini, mentre gli adulti potranno assistere al tradizionale lo spettacolo deiLa manifestazione si chiuderà alle ore 17 incon il suggestivo fire show.Via Garibaldi e Piazza della Repubblica, Sondalo ().domenica 8 dicembre 2019.la tazza costa 10 euro.apertura mercatini di Natale ore 10.Apertura iscrizioni e distribuzione delle tazze: ore 13;inizio degustazioni cioccolata: ore 16.Spettacolo finale ore 17.Maggiori informazioni sul sito ufficiale del Turismo della Valtellina e sulla pagina Facebook dedicata.: per chi giunge da Milano , il paese di Sondalo è raggiungibile percorrendo la SS36 fino a Colico . A quel punto imboccare la SS38 in direzione di Sondrio e proseguire verso Bormio