I cinque mercatini di Natale più belli d'Italia

Da anni ilsta vedendo fiorire mercatini di Natale un po' in tutto lo Stivale, assimilando un'usanza straniera che oramai è stata adottata ovunque. In realtà, in alcune località alpine (e in particolare in), la tradizione dei, soprattutto in quelle zone di lingua tedesca che vedono alcuni mercatini tramandarsi dal Medioevo. Anche nel centro della nostra penisola esistono comunque manifestazioni di questo genere dalla grande tradizione storica.Tra tanta abbondanza, dicevamo, è difficile scegliere: ecco allora una selezione dei. La decisione è difficile perché ce ne sono davvero tanti degni di nota, ma da qualche parte bisogna pur cominciare. In ogni caso, in fondo all'articolo trovate i link per scoprireprende vita l’irrinunciabile appuntamento dell'Avvento: ilcon tutta l'atmosfera tipica della preparazione al Natale.Nella magnifica Piazza Walther i profumi del vin brulè e della pasticceria natalizia si mescolano ai suoni delle musiche d'atmosfera, in una sinfonia davvero unica.Dato che il mercatino si svolge in centro, tra un acquisto e l'altro è possibile visitare alcuni luoghi interesssanti nelle vicinanze, come il, una delle strutture museali più belle dell'Italia: è qui che è ospitato, la mummia del Similaun.Il capoluogo trentino ha via via fatto crescere il suo mercatino al punto che ora è uno dei più vasti di tutta la zona alpina.Quello diè sicuramente il, se si esclude forse l'Alto Adige, ed è uno dei meglio forniti dal punto di vista dell'artigianato.In totale ci sono oltre novanta casette in legno, dislocate sia inche, per deliziare gli ospiti con i loro prodotti tipici, artigianali e gastronomici.I visitatori del mercatino di Natale di Merano, uno deidi tutto l'arco alpino, si ritrovano immersi in un'atmosfera da favola, natalizia, con la scenografia romantica del. In effettiha un nome per la sua vocazione al benessere, e di certo i suoi mercatini sono una sorta di benessere dell'anima.Situati tra la, Piazza Terme e Piazza della Renama, sono divenuti oramai una meta classica dell'Avvento, spesso abbinata, nello stesso weekend, ai mercatini di Bolzano. In alcune casette in legno del mercatino vengono esposti prodotti dell'quali candele, ceramiche, addobbi natalizi palline in vetro, oggetti in legno e gli immancabili presepi.Tra i mercatini di Natale dell'Alto Adige, forse quello più affascinante è quello di, che si svolge nella magnifica. Con l’Avvento inizia un periodo davvero speciale, con le luminarie natalizie che immergono la città medievale in un’atmosfera suggestiva per il periodo più bello dell’anno.Al mercatino di Natale di Bressanone, nel cuore della città, gli espositori aprono giornalmente i loro stand offrendo artigianato tipico: presepi, sculture in legno, ceramiche fatte a mano, candele, sfere e angioletti in vetro, e ovviamente le succulentedell'Alto Adige.Da novembre fino a gennaio, ogni anno l'appuntamento con i mercatini di Natale dirichiama decine di migliaia di visitatori.La bellezza del piccolo borgo in provincia di Piacenza aiuta senza dubbio a creare un'atmosfera magica, arricchita dalla presenza delle bancarelle di artigianato presenti per l'occasione e dalla possibilità di visitare il locale castello.