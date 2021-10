Castagnada Biana ad Albiano, Val di Cembra: la sagra del marrone

Informazioni utili, date e orari della manifestazione

Laè una festa d'autunno tra le più sentite da queste parti. Quest'anno è prevista pere come sempre è dedicata a una delizia della: il, coltivato qui fin dall'antichità, e il cui uso è ampiamente diffuso nella cucina tradizionale di questa parte del Trentino.La festa della(Castagnada) nasce per celebrare l'epoca in cui le donne di Albiano erano solite ad intrecciare delle, infilando le castagne con l’aiuto di una cordicella, e poi scendevano in città, aper venderle in occasione di sagre od altre manifestazioni.La manifestazione si svolge, da tradizione, presso ildiappositamente riscaldato, con le specialità locali, caladarroste, vino e musica.Ti piacciono le castagne? Leggi anche il nostro articolo sulleCastagnada BianaPiazzale dell'Oratorio di Albiano (Val di Cembra, Trento).24 ottobre 2021.maggiori informazioni sul sito ufficiale oppure sulla pagina Facebook della manifestazione.Albiano si trova in Val di Cembra e si raggiunge da Trento grazie alla alla Strada Statale 12 fino a Gardolo e poi proseguendo sulla SP76.In alternativa la Strada Statale 47 della Valsugana e da Civezzano piegare sulla SP71.