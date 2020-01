La Sagra del Biligocc a Casale di Albino

Informazioni utili, date e orari per visitare la Sagra

Come di consueto, la prima domenica di febbraio a Casale si svolge la, una manifestazione tutta dedicata allaaffumicata e bollita, conosciuta appunto come biligocc.Siamo in una piccola frazione del comune di, in piena bergamasca, che iltorna come da tradizione a profumare di castagne, quelle più buone della Valle del Lujo, scelte e selezionate con cura.E già, perché larende omaggio a una vera e propria star del sottobosco, la cui raccolta si esegue con un processo sempre uguale da centinaia di anni; si scelgono solo quelle ostane e careàne, quelle dolci e di buona pezzatura; si mettono a riposare nell’, sopra una graticola fatta di legno di ontano o di castagno.Dopo l’affumicatura, le castagne vengono raccolte in tanti sacchi di juta fino al giorno della sagra dove vengonodi circa 150 litri d’acqua.I biligocc si riconoscono anche da una particolare grinzosità, merito dei secchi di acqua fredda che a fine cottura si gettano nella caldaia.Se ti piace questo frutto, leggi anche il nostro articolo sulle più importanti sagre delle castagne in Italia : Sagra del biligocc: Casale, frazione di Albino ( Bergamo : il 2 febbraio 2020: non disponibili: ingresso libero: sagra gastronomicaInformazioni: sito ufficiale del comune di Albino per raggiungere Albino da Bergamo si può seguire la statale 42 e poi 671. Da Albino imboccare via Molinello, superare la frazione di Abbazia e dopo un paio di tornanti raggiungere Casale.Scopri tutti gli eventi della Lombardia