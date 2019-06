La Sagra degli Gnocchi Ripieni ad Albino

Informazioni, date e orari per partecipare alla festa

Calendario delle aperture

Luglio 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

, il paese di Albino ospita per la sua IX edizione laÈ uno fra i maggiori eventi gastronomici della provincia di Bergamo e viene di consueto organizzato nei locali della, storica attività di ristorazione a conduzione famigliare che opera sul territorio dal 1961.Vista la grandissima partecipazione, ogni anno autoctoni e turisti sono accolti all’interno di apposite tensostrutture dentro le quali si spandono odori e sapori della più verace, sicché tutte le sere si possono gustare i protagonisti della sagra, appunto gli gnocchi ripieni, insieme a tante altre prelibatezze locali, i casoncelli, chicche di cacciagione, selvaggina, carne alla brace e polenta.Già da giovedì 11 e venerdì 12 luglio compaiono ie iper i più piccini, assieme all'apertura delle cucine alle ore 18:30.Sabato 13 dalle ore 16 spazio ai Forgiatori di Ferro di Bienno , ad arti e mestieri dal vivo, agli intrattenimenti per i bambini e all’esposizione dei trattori d’epoca. La cucina apre alle ore 18:30.Domenica 14 luglio di prima mattina al via la, e ancora tanto divertimento e buona cucina dalle ore 12 e un programma che continua con gli stessi appuntamenti del giorno precedente.Sagra degli Gnocchi Ripieniloc. Pergola, Albino (Bergamo).dall'11 al 14 luglio 2019la cucina apre alle ore 18:30; la domencia anche alle ore 12.ingresso gratuito, conusmazioni a pagamento.sagra gastronomica.vedi sopra, nel testo.Maggiori informazioni sulla pagina Facebook dedicata o sul sito web della Trattoria Moro, tel. 035/751296 o mail gigi@trattoriamoro.itda Bergamo si prende la SS 671, si esce in direzione di Lovere/Albano Sant’Alessandro e si prosegue fino a destinazione.Bergamo è collegata ad Albino tramite la nuova tramvia della TEB, attiva da giugno 2009.L’aeroporto Orio al Serio di Bergamo dista solo 15 km dalla località.