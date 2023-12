Il Marrone d'Inverno a Marradi

Informazioni, date e orari del Marrone d’Inverno

Puntualmente il borgo di Marradi , in provincia di Firenze , in autunno accoglie una serie di iniziative legate ai prodotti tipici del territorio, ovvero le castagne e i marroni, protagonisti di una storica sagra nel mese di ottobre. Da qualche anno si è aggiunto un nuovo appuntamento, il "", ormai giunto alla 3° edizione. Si tratta di un evento promosso dalla Pro Loco, in programmacon l’obiettivo di valorizzare il Marron buono di Marradi e introdurre alle festività natalizie alle porte.La manifestazione inizia alle ore 10 nel centro storico, dove sono presenti, articoli da regalo e decori natalizi, ma soprattuttoe piatti tipici della gastronomia locale scaldandosi al tepore dei bracieri gustandodegli Alpini.Per l’occasione si può anche visitare un piccolo museo all’aperto sul castagno realizzato dal Centro Studi e Documentazione sul Castagno, mentre i bambini si possono divertire con, che li accoglie con le loro letterine nella suasotto un albero dove appendere i propri pensierini.Inci sono anche show-cooking, lezioni di cucina per condividere piatti, ricette e cultura del marron buono, uno spettacolo musicale, cori natalizi, uno spazio bimbi e il magico spettacolo delle bolle.Se ti interessa l’argomento, leggi anche il nostro articolo sulle principali sagre delle castagne in Italia Marrone d’Invernocentro storico di Marradi (Firenze).10 e 17 dicembre 2023.ingresso gratuito.dalle ore 10.Maggiori informazioni e il programma completo sono disponibili sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook della Pro Loco.in auto da Firenze si percorre l’Autostrada A1, si esce a Barberino di Mugello per poi prendere la SS Barberino – Borgo San Lorenzo e procedere tramite la SR 302 in direzione Faenza fino a destinazione.Da Faenza si percorre la SP302 in direzione Firenze.