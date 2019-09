La Sagra delle Castagne a Marradi

Informazioni utili, date e orari per visitare la sagra

Ogni anno Marradi – comune di 3.000 abitanti della provincia di Firenze – tutte le domeniche di ottobre diventa il palcoscenico ideale per la protagonista assoluta del territorio, la castagna.Si alza dunque il sipario sull’agognata(protetto dal marchio IGP), l’occasione per un divertimento a tutto tondo e un effluvio di odori e sapori voluttuosi.La kermesse è considerata una delle sagre delle castagne e dei marroni più importanti d'Italia ed è il fulcro del gusto e della genuinità locale, che vive di convivialità grazie a una proposta gastronomica che sfoggia grandi piatti come i, il celebre, l’amatae gli chicEchi di bosco e sottobosco faranno ampiamente capolino fra gazebo e bancarelle a carattere culinario, in accordo con ampie nicchie di artigianato e compravendita commerciale.Tutte le domeniche di ottobre () saranno allietate ulteriormente da musicisti di strada, bande itineranti e i profumi della tradizione sotto forma di polenta ai funghi porcini, carni arrosto e tipicità locali innaffiate di ottimo vino. Ci si diverte senza soluzione di continuità dalla mattina alla sera, si gira per il borgo, ci si ingolosisce e si permette ai bambini di divertirsi alla grande nel modo più semplice e sano possibile, all’aria aperta e nell’abbraccio di un contesto tutto da vivere.Durante i weekend anche la cultura vuole la sua parte: per questo ildà accoglienza ai visitatori del Museo di Arte Contemporanea Artisti per Dino Campana, della Sala Galeotti e del Centro Studi e Documentazione sul Castagno.Gli amanti del connubio natura-libertà trovano soddisfacente coinvolgimento nell’iniziativa"In cammino verso le caldarroste"in programma sabato 12 e 19 ottobre, un suggestivo percorso da compiersi fra castagneti e boschi la cui bellezza è enfatizzata dagli sfumati colori autunnali, poetici zampilli di vita e un ciclo che instancabilmente si rinnova.Inutile dire che nel corso della rassegna, i vari agriturismi e ristoranti della zona si danno battaglia nel definire un’offerta gastronomica di certo interesse: il, ad esempio, mette a punto ogni anno menù di forte richiamo che annoverano tra gli altri i cavatelli al ragù di cinta senese, cinghiale in umido con polenta e la torta di marroni di Marradi, il tutto a prezzi per ogni tasca., grazie alla storica linea Faentina, in grado di collegare Faenza a Firenze passando dall’Appennino Tosco-Romagnolo.Durante le giornate della sagra vengono istituiti dei treni speciali visto il grande afflusso di pubblico, compreso il mitico treno a vapore in partenza da Rimini o Pistoia (maggiori informazioni sul sito ufficiale, vedi sotto).Sagra della Castagne e del Marron buonoMarradi (Firenze).domenica 6-13-20-27 ottobre 2019.dalle ore 10.informazioni dettagliate sulle inziaitive e sul treno a vapore disponibili presso l’Ufficio Turistico di Marradi (tel. 055/8045170) o visitando il sito ufficiale della Pro Loco.in auto da Firenze, percorrere l’Autostrada A1, uscire a Barberino di Mugello, intraprendere la SS Barberino – Borgo San Lorenzo e procedere tramite la SR 302 in direzione Faenza fino a destinazione.In treno è a disposizione la linea Faentina e c'è la possibilità di servirsi del treno a vapore da Rimini e da Pistoia.Servizio di navetta gratuito da S.Adriano a Marradi durante le domeniche della sagra.