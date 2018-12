Slittino a Plan de Corones

Fonte: Consorzio Turistico Area Vacanze Plan de Corones

Forse non lo sapete ma la più antica ‘attività ludica’ sulla neve è anche la più divertente. E la più divertente attività ludica sulla neve è anche la più economica! Loinè molto più che scendere ‘dritto per dritto’ sul breve pendio dietro casa: qui ci sono oltre 100 strade forestali – con lunghezze che variano dai 500 metri ai 9 chilometri e oltre - attrezzate e gestite in modo tale da diventare per tutto l’inverno. La regione offre quindi la più ampia scelta di piste per slittino in Italia Lunghitra le montagne più belle del mondo, pieni di curve e passaggi spettacolari (e protetti), saranno la scenografia di una vostra giornata diversa dal solito: molte servite anche da impianti di risalita, alcune perfino illuminate artificialmente per continuare a divertirsi anche la sera ( www.plandecorones.com/it/attivita/slittare ). Quanti di voi trascorrono le vacanze sulla neve pur non sapendo sciare? Quanti di voi acquistano lo skipass giornaliero e poi dopo pranzo sono troppo stanchi (o annoiati) per sciare ancora? Che scegliate il classico modello di legno o quelli più moderni in alluminio,Divertimento in compagnia, risate a non finire, il brivido della novità e quel pizzico di adrenalina che non guasta.Per chi non l’ha mai provato, sarà una: e chi l’ha provato una volta, di sicuro ritorna e si appassiona! Lo slittino quindi non è solo un’attività ‘da bambini’. Tutt’altro: è un divertimento per tutti, anche e soprattutto per adulti e perfino per i nonni che accompagnano i nipoti in settimana bianca. Brunico Plan de Corones sono il fulcro dell’attività dello slittino con(per circa 70 chilometri di lunghezza totale) conDa queste parti poi è anche un fatto culturale: ancora oggi, come centinaia di anni fa, lasopra il paese. Molti ragazzini lo fanno ancora tutti i giorni per andare a scuola! Oggi invece, per i turisti, c’è l’abitudine di cenare in quota la sera: sono molto numerose le baite che offrono un servizio taxi dal paese con le motoslitte o i gatti delle nevi portando i clienti a destinazione. E, dopo cena, il ristoratore vi offre uno slittino (e, nel migliore dei casi, una lampada frontale) per scendere a valle, sempre che non abbiate esagerato con vino e liquori a tavola.Come dite? E’ meno facile e più pericoloso di quanto sembra? Non è davvero il caso di preoccuparsi: basta rispettare lee seguire i consigli del grande campionecompresi in un piccolo manuale che verrà distribuito gratuitamente nei noleggi e negli uffici delle APT.