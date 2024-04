Mantova Fiorita, la mostra mercato di piante e fiori a Mantova

Informazioni, date e orari di Mantova Fiorita

È in arrivo l’edizione primaverile di, che nel weekend deltorna ad animare il centro storico di Mantova con l’esposizione e la vendita delle migliori produzioni botaniche e floricole di questa stagione. È infatti unpensato per celebrare la primavera e l'arte dei fiori in tutte le loro forme.Oltre all’esposizione di fiori e piante, la manifestazione propone undi iniziative per tutte le età: ci sono laboratori creativi, attività esperienziali, installazioni verdi e spettacoli di animazione.Sia il sabato che la domenica si comincia fin dal mattino (ore 10), quando Mantova Fiorita trasforma l’asse principale del centro cittadino in un percorso che interessa anche Piazza Mantegna, Piazza Marconi e Piazza delle Erbe. All’appuntamento partecipano ie di altre regioni, che per l’occasione espongono, spiegano e vendono sia piante da interno che le fioriture stagionali, tra cui le splendidee tantissime altre specie.La kermesse è organizzata da SGP Grandi Eventi con il patrocinio del Comune di Mantova.Mantova Fioritacentro storico di Mantova.27-28 aprile 2024.ingresso gratuito.dalle ore 10.Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook della manifestazione.dall'autostrada A22 uscita Mantova Nord - San Giorgio di Mantova e seguire le indicazioni per il centro.Ci sono parcheggi a pagamento disponibili in Piazza Virgiliana.