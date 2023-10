Il Festival della Sbrisolona a Mantova

Informazioni, date e orari del Festival della Sbrisolona

È in arrivo a Mantova la seconda edizione del, o più semplicemente, un appuntamento che per tre giorni –– celebra i prodotti della pasticceria regionale, con una particolare attenzione alla mitica Sbrisolona e ai tanti dessert tipici virgiliani.Per l’occasione il centro storico di Mantova si trasforma con l’allestimento di una grande tensostruttura – il PalaVirgilio – in, dove si terranno showcooking, degustazioni guidate, laboratori e sfide culinarie, ma anche workshop e momenti informativi e culturali.Come suggerisce il nome, laè una torta fatta di "briciole"; nacque prima del '600, quando arrivò anche alla corte dei Gonzaga. Non è però l’unica protagonista della festa: c’è spazio ovviamente per altri, con un vasto assortimento di prodotti che gli ospiti possono assaggiare e acquistare ogni giorno presso gli spazi espositivi aperti dalle ore 9 alle 20 in Piazza Sordello.Inci sono inoltre premiazioni e interviste condotte da ospiti illustri ad alcuni grandi nomi della cucina e della pasticceria, ma anche personalità dello spettacolo, dello sport e del giornalismo.Tutto il centro si anima con spettacoli e intrattenimenti, mostre, itinerari turistici, tavole rotonde e convegni. Tra i molti appuntamenti, segnaliamo che in Piazza delle Erbe si può ammirare unadedicata alla città di Mantovadall’azienda Bottoli, mentre per quanto riguarda la tradizione è in agenda anche un suggestivo(domenica 15 ottobre, ore 16:30-18) che rievoca il matrimonio tra Isabella d’Este e Francesco II Gonzaga con figuranti in abiti rinascimentali.Fu proprio per il matrimonio tra Isabella d’Este e Francesco II Gonzaga, infatti, che fu preparata per la prima volta la, caposaldo della tradizione dolciaria mantovana, creata appositamente dai pasticceri di corte in omaggio alla giovane sposa. Tra dame, cavalieri, armigeri e chiarine che accompagna nel corteo nuziale i novelli sposi, la rievocazione si conclude con uno spettacolo di sbandieratori.Sbrisolona&Co. - Festival della Sbrisolona e dei dolci italianicentro storico di Mantova.dal 13 al 15 ottobre 2023.ingresso gratuito.dalle ore 9.Maggiori informazioni e il programma completo sono disponibili sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook del festival.Mantova si può raggiungere percorrendo l’autostrada A22 del Brennero (uscita Mantova Nord o Mantova Sud).Per chi viaggia in treno, la stazione locale si trova lungo la ferrovia Verona-Mantova-Modena.