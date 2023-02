Mantova Libri Mappe Stampe, la mostra mercato del collezionismo cartaceo

Informazioni, date, orari e prezzo della mostra mercato

Calendario delle aperture

Maggio 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

è la prima mostra mercato italiana dedicata al mondo dell'e del. La manifestazione è nata anel 1975 con il nome di Frontespizio e si è posta come punto di riferimento nazionale nell’ambito della carta antica e preziosa. Dopo essersi interrotta per circa un decennio, l’evento è tornato a partire dal 2019 con un, solitamente nei mesi di maggio e settembre, sotto i portici del chiostro dell'ex monastero agostiniano di S. Agnese, che oggi è sede delLadella mostra mercato è in programma nel fine settimana delSono più di 50 gli espositori tra, provenienti sia dall'Italia che dall’estero, a ritrovarsi puntualmente in occasione della mostra mercato, la cui proposta espositiva - altamente qualificata e di spessore internazionale – la rende un evento irrinunciabile sia per i cultori del settore, che per i curiosi.A Mantova Libri Mappe Stampe si trova veramente di tutto nell’ambito del collezionismo della carta antica, dai volumi introvabili ai capolavori dei grandi maestri incisori.Ci sonocome incunaboli e cinquecentine uscite dai torchi di stampatori famosi, ma anche rarità e curiosità bibliografiche dal XVI al XX secolo, mappe antiche, atlanti, planisferi, carte celesti, carte nautiche e portolani,decorative di botanica, zoologia, marina, caccia, anatomia, scienza, araldica, architettura e molti altri temi, xilografie, acqueforti, bulini dei grandi maestri dell'incisione dal Cinquecento all’Ottocento, grafiche dei protagonisti della storia dell'arte del Novecento europeo, cataloghi d'arte, libri d'artista, e ancora articoli di collezionismo cartaceo comeL’ingresso a Mantova Libri Mappe Stampe èe, nei giorni della manifestazione, i visitatori della mostra mercato hanno diritto al ticket ridotto per scoprire la collezione del Museo Diocesano Francesco Gonzaga (6 euro invece di 10 euro), che si trova nel centro storico, a meno di 400 metri da Piazza Sordello e dai principaliLa manifestazione si svolge all'aperto sotto i portici del chiostro anche in caso di pioggia.Mantova Libri Mappe Stampechiostro del Museo Diocesano Francesco Gonzaga, Piazza Virgiliana n°55, Mantova.20-21 maggio 2023.sabato ore 10-18:30, domenica ore 9:30-13.Per i commercianti e gli operatori del settore aperto venerdì dalle ore 15.ingresso gratuito.Maggiori informazioni sul sito ufficiale il Museo Diocesano Francesco Gonzaga è raggiungibile in auto senza passare in Zona Traffico Limitato.Dall'Autostrada A22 Modena/Brennero uscita Mantova Nord - San Giorgio di Mantova e seguire le indicazioni per il centro.Parcheggi a pagamento disponibili in Piazza Virgiliana.Esiste anche un parcheggio gratuito "Campo Canoa" fuori città, ma collegato al centro storico da un servizio di navetta gratuito. Arrivo in Piazza Sordello, corse ogni 12 minuti. Disponibile tutti i giorni ore 9-21. Info 0376 230339 oppure 346 0714690 (Whatsapp).Per chi si muove in treno, ci sono collegamenti ferroviari dalle stazioni di Milano, Verona, Modena, Bologna, Padova, Ferrara e Pavia. La stazione dista pochi minuti a piedi dal centro storico.Per chi viaggia in camper ci sono punti di sosta attrezzati con scarico e servizi igienici e docce presso l’Area Sparafucile (via Legnano n°1/A, Mantova) e Parco Paganini (via Fiera n°11 - loc. Grazie di Curtatone).L’aeroporto V. Catullo di Verona è quello di riferimento (circa 40 km).