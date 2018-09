La Festa del Riso a Mantova

Informazioni utili, date e orari per visitare la Fiera

Oltre due settimane, quest’anno, per festeggiare uno dei prodotti d’eccellenza delle terre lombarde e così torna puntuale come ogni autunno laGli stand vi aspettano a Mantova , in piazzale Levoni, zona La Favorita, tutte le sere dalle 19 e la domenica anche a pranzo; nel menù oltrecompreso il tradizionale, con l’aggiunta di pesto di maiale, diverso dai classici mantecati, ma asciutto e con i chicchi separati perché non si cuoce nel brodo ma nell’acqua che viene tutta assorbita.La Festa è organizzata dallache vuole promuovere le eccellenze gastronomiche della zona del vialone Nano, quasi al confine con il Veneto , sulla sponda sinistra del fiume Mincio. Qui l’acqua rappresenta l’elemento principale con fiumi, canali, approdi, risaie, riserie e un’architettura rurale che ruota intorno alla lavorazione del Vialone nano.: Grande fiera del riso vialone nano mantovanoPiazzale Levoni, zona La Favorita, Mantova: dal 4 al 22 ottobre 2018: tutte le sere dalle ore 19 e la domenica anche a pranzo, dalle ore 12 alle 15.: ingresso libero: sagra gastronomica: sule sulla: per raggiungere la fiera uscita Mantova Sud dall’A22, seguire la direzione per il centro e poi le indicazioni per La Favorita.Scopri tutti gli