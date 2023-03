Alla scoperta di Siena: cosa fare e cosa vedere

La bellezza di Piazza del Campo

Alla scoperta del patrimonio artistico di Siena

Cosa fare nei dintorni di Siena

Siena è una meta imperdibile per tutti gli appassionati di arte e di cultura, dato che ospita numerose opere di grande importanza, sia dal punto di vista architettonico che pittorico. Si tratta di un’eredità che la città ha accumulatoCome si legge anche su, sito ufficiale dell’Ambito Turistico, proprio la ricchezza di questo patrimonio ha permesso a Siena di conseguire il titolo di luogoSe si hanno a disposizione diversi giorni per visitare la splendida cittadina toscana, è consigliabile partire da quella che è una delle mete imperdibili, ovvero la famosaSi tratta di una piazza a forma di conchiglia che ogni anno diventa il luogo dove si tiene il celeberrimo, ovvero una competizione, ancora oggi molto sentita, che vede schierate 10 delle 17 contrade che formano la città.Presso Piazza del Campo, poi, sorge anche, nel quale trovano luogo sia la sede dell'amministrazione cittadina, sia il Museo Civico cittadino. All'interno di quest'ultimo sono conservate alcune opere di notevole importanza storico-artistica, come ad esempio l'Allegoria ed effetti del Buono e del Cattivo Governo die alcuni dipinti di Simone Martini, Duccio di Buoninsegna, Sodoma e Beccafumi.Un’altra attrazione turistica da non perdere è costituita dalla Torre del Mangia, che si trova a fianco del Palazzo Pubblico. Per salire sulla cima di questa Torre bisogna percorrere ben 400 scalini, tuttavia la vista sulla piazza sottostante e sulle colline che si apre da lassù ripagherà il visitatore degli sforzi compiuti.Una tappa da non perdere se si decide di visitare la città di Siena è sicuramente quella delche, con la sua celebre facciata bianca e nera, domina la città: all'interno è conservato uno splendido pavimento marmoreo e numerose opere affrescate dai più importanti artisti dell'epoca.Non si può lasciare Siena se prima non si è fatta una visita al, dove sono conservate, tra le altre, il Tondo di Donatello che raffigura la Madonna con Bambino, la Maestà di Duccio di Buoninsegna e le sculture di Giovanni Pisano.Altre due tappe fondamentali per gli amanti dell'arte sono la, che ospita numerose opere dipinte tra il '300 e il '500, e il Battistero del Duomo. Quest'ultimo presenta al suo interno vari affreschi di epoca medievale e una Fonte battesimale realizzata in marmo e bronzo a cui hanno lavorato, fra gli altri, ancheSe la visita al centro storico e alle innumerevoli opere conservate nei suoi musei non sono bastate a soddisfare la vostra curiosità, è possibileal centro storico di Siena e soggiornare altri giorni in città, per visitarla a tutto tondo.A poca distanza dal borgo medievale, infatti, si trovano altri importanti centri che, soprattutto in epoca medievale costituivano deiTra i più famosi ci sono, per esempio, Pienza, San Gimignano, Monteriggioni, San Galgano e Montepulciano: piccoli centri incastonati fra le meravigliose colline senesi, dove sono conservate numeroseVicino a Siena, poi, si snodano numerosi percorsi di interesse naturalistico da percorrere sia in bicicletta che a piedi, come la famosa, lae la