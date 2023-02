La Mostra su Frida Kahlo e Diego Rivera a Padova

Cosa aspettarsi dalla mostra su Frida Kahlo e Diego Rivera

Informazioni, date, orari e prezzi per visitare la mostra

Calendario delle aperture

Febbraio 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Marzo 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Aprile 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Maggio 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Giugno 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

sono i protagonisti della mostra in programmapresso ildi Padova . L’inaugurazione nel giorno di San Valentino, festa degli innamorati, non è casuale: del resto, la relazione d’amore e di passione tra i due pittori messicani è una delle più travolgenti di tutta la storia dell’arte.La mostra “” curata da Daniela Ferretti, promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova, è organizzata dalla Vergel Foundation, MondoMostre e Skira, in collaborazione con l’Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) ed è l’unica tappa italiana di un tour mondiale che ha recentemente toccato la Auckland Art Gallery (Nuova Zelanda), dove ha riscosso un grande successo di pubblico.Il nucleo principale delle opere proviene dalla celebre, che ebbero un rapporto intenso con i due artisti messicani. I Gelman acquistarono una trentina di opere di Frida e Diego, che nel 1943 ritrassero la signora Natasha in due olii su tela molto diversi tra loro: Rivera realizzò un’, a figura intera, sensuale e dalla pennellata morbida, mentre Frida dipinse in meno di mezzo busto la donna con un’espressione scostante, appesantita da boccoli, gioielli e pelliccia in una piccolissima tela delleL’evento di Padova è corale e non si limita alla sola pittura: oltre a(tra cui alcuni famosi autoritratti) e a, infatti, troviamo anche la. Il padre di lei, Karl Wilhem Kahlo, ebreo tedesco emigrato in Messico, era un noto fotografo d’architettura che la giovanissima Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón (nata il 6 luglio 1907 a Coyoacán, Città del Messico ) accompagnava in giro per il paese, rimanendone inevitabilmente influenzata dal punto di vista artistico. Frida attrasse l’attenzione dei più grandi fotografi internazionali dell’epoca – tra i quali Héctor Garcia,, Giséle Freund, Martin Munkacsi, Nickolas Muray, Lucienne Bloch ed– che ritroviamo in mostra.L’esposizione prevede inoltre una sezione dedicata ai, i cui colori sono onnipresenti nelle opere della coppia: è un Messico iconico e vivo quello che emerge dalla mostra, una terra che nella parte centrale del Novecento divenne un richiamo irresistibile per intellettuali, artisti e militanti europei, tradotta appassionatamente in arte da Frida Kahlo e Diego Rivera.Frida Kahlo e Diego Rivera. La Collezione GelmanCentro Culturale Altinate San Gaetano, via Altinate n°70, Padova.biglietto intero 15 €;ridotto 13 € (visitatori dai 18 ai 25 anni, convenzioni e docenti).Ingresso gratuito per accompagnatore disabile, alunni portatori di handicap in gruppo scolastico, giornalisti accreditati, un accompagnatore per gruppo e altre casistiche.In occasione dell’inaugurazione (martedì 14 febbraio) ingresso ridotto per tutti a 10 €.dal lunedì al giovedì, sabato e domenica ore 10-19:30 (ultimo ingresso ore 19).Venerdì ore 10-22 (ultimo ingresso ore 21:30).14 febbraio 2023 ore 15-21.9 aprile, 25 aprile e 1 maggio 2023 ore 10-19:30.2 giugno 2023 ore 10-22:30.