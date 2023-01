La mostra su Renoir a Rovigo, Palazzo Roverella

La storia

La mostra

Informazioni utili, date e orari della mostra di Renoir

Calendario delle aperture

Febbraio 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Marzo 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Aprile 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Maggio 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Giugno 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

c’è Renoir in mostra Rovigo . La location è, che per l’occasione presenta, un appuntamento nel quale si racconta il grande pittore francese e il suo rapporto con il nostro paese indagandone le conseguenze e i riflessi sulla sua opera.L'esposizione è curata da Paolo Bolpagni ed è promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, con il Comune di Rovigo e l’Accademia dei Concordi.Ormai insoddisfatto del proprio percorso artistico nello, nelPierre-Auguste Renoir (Limoges, 25 febbraio 1841 – Cagnes-sur-Mer, 3 dicembre 1919) partì per undove studiò i maestri del Rinascimento alla ricerca di nuove ispirazioni. Il risultato fu una veraper la sua pittura.Il giro della penisola iniziò a Venezia , dove già conosceva alcuni artisti e dove fu particolarmente colpito da Carpaccio e Tiepolo, per poi proseguire il viaggio a Padova , a Firenze e soprattutto a Roma . Qui rimase ammaliato dallae ammirò i grandi, tra cui Raffaello, di cui apprezzò gli affreschi di Villa Farnesina.Il pellegrinaggio continuò successivamente fino al Golfo di Napoli, dove scoprì le pitture pompeiane, si innamorò di Capri e rimase estasiato dai capolavori antichi esposti al Museo Archeologico. L’ultima tappa fu Palermo , dove incontrò(che ritrasse anche in una famosa opera, la quale non venne particolarmente apprezzata dal compositore tedesco).Attraverso il filo conduttore del, la mostra si focalizza su una specifica fase della produzione di Renoir che, mettendo in evidenza l’originalità di un’arte che costituì uno dei primi esempi di quella “moderna classicità” che sarebbe poi stata perseguita da molti pittori (anche italiani) degli anni Venti e Trenta, come dimostrano alcuniappositamente allestiti nelle sale di Palazzo Roverella.Questo forte stile neo-rinascimentale che incontrava i riferimenti di un’iconografia mitica e classicheggiante non era un’involuzione artistica di Renoir, bensì una sorta didi buona parte della pittura che si sarebbe sviluppata tra le guerre mondiali della prima metà del Novecento.Ami l’arte? Leggi anche il nostro articolo dedicato alle mostre del 2023 in Italia Renoir e l’ItaliaPalazzo Roverella, via Giuseppe Laurenti 8/10, Rovigo.dal 25 febbraio al 25 giugno 2023.ingresso a pagamento. Prenotazione consigliata. In attesa di dettagli sui prezzi della mostra.dal lunedì al venerdì ore 9-19;sabato, domenica e festivi ore 9-20.tel. 0425 460093 (lun-ven ore 9:30-18:30 e sabato ore 9:30-13:30), info@palazzoroverella.com Maggiori informazioni sul sito ufficiale dalla stazione ferroviaria si raggiunge Palazzo Roverella in 15 minuti proseguendo lungo viale Guglielmo Marconi, girando a destra viale Regina Margherita e continuando sempre dritto in via Umberto I e poi in via Angeli.In auto dall’autostrada A13 uscita Rovigo per chi arriva da Bologna, oppure uscita Boara Pisani per chi arriva da Padova. Arrivando da Verona si percorre invece la “Transpolesana”. Seguire poi le indicazioni per il centro storico.in Piazzale Giuseppe di Vittorio, a 600 metri da Palazzo Roverella, c’è il parcheggio multipiano.