I mercatini di Natale a Rovigo

Linea Venezia - Padova - Rovigo - Bologna)

a Bologna con



Scopri tutti i mercatini di Natale in Veneto. Autostrada A13 Bologna - Venezia, direzione Venezia con uscita a Rovigo sud (Villamarzana). collegamento con S.S. Transpolesana 434 Verona - Rovigo, d

Calendario delle aperture

Novembre 2018 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Dicembre 2018 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Ricca di moltissimi monumenti d'interesse - come ad esempio il Duomo, i numerosi palazzi nobiliari e diverse fortificazioni, castelli e torri - oggi Rovigo è in grado di offrirsi ai suoi abitanti così come ai turisti nella sua veste più bella e magica, in occasione del Natale.Ci sarà come sempre ladell'; lo spettacolare evento si terrà in, addobbata a festa. Una cerimonia molto sentita che si caratterizza per la deposizione di una corona di fiori ai piedi dell'immagine della Vergine che si affaccia su Palazzo Nodari, sede del municipio.Le Strenne in Piazza ritornano a partire: in queste date si respira ilNatale in città, per le piazze e le vie del centro perché in Piazza Vittorio Emanuele II si svolge il, che lascerà poi spazio a un evento musicale l'ultima notte dell'anno.Per i bambini sono previste numerose animazioni come il ‘ViaVai dei piccoli’ e le inziative organizzate dalla Croce Rossa Italiana. Tra i tanti appuntamenti in calendario anche il bosco urbano di luci in Piazza Garibaldi e il presepe vivente il 23 dicembre.Piazza Vittorio Emanuele II, centro storico di Rovigo.da 30 novembre al 24 dicembre 2018.Infiorata l'8 dicembre 2018.Mercatini di Natale il 30 novembre-1-2 dicembre e poi tutti i giorni dal 7 al 24 dicembre 2018.Maggiori informazioni sulla pagina ufficiale del Comune.: in treno, la stazione ferroviaria è a soli dieci minuti dal centro (- in auto per chi viene da Milano sulla A4, uscire a Verona Sud e